Powróci The Lord of the Rings: Conquest. Moderzy tworzą nieoficjalną odświeżoną wersję gry

Grupa moderska pracuje nad nieoficjalnym odświeżeniem gry The Lord of the Rings: Conquest. Chcą przenieść tytuł na Unreal Engine 4.

Pamiętacie jeszcze The Lord of the Rings: Conquest? Pewna grupa moderska nie zapomniała o tej starej produkcji. Ogłosili, że trwają prace nad nieoficjalną odświeżoną wersją gry (reforged). Założenia projektu są naprawdę ambitne. Przede wszystkim tytuł ma zostać przeniesiony na silnik graficzny Unreal Engine 4. Nic dziwnego skoro, premiera tytułu odbyła się w 2009 roku. Nowy silnik, nowe możliwości. Poniżej możecie zobaczyć teaser całego projektu.

Przeniesienie gry na UE4 pozwoli, jak twórcy obiecują, wprowadzić nowe animacje, tekstury, efekty, a nawet cut scenki. To nie wszystko. Na liście obietnic autorów nie brakuje również ulepszonej sztucznej inteligencji, a także poprawionych efektów dźwiękowych. Z kolei system walki zostanie wzbogacony o nowe finishery i inne mechaniki.

Co ciekawe, moderzy chcą rozszerzyć i zmienić zawartość oryginalnej gry. W nieoficjalnej odświeżonej wersji dostaniemy nową klasę „Experienced Warrior”, który do siania spustoszenia wykorzysta miecz i tarczę. Jest to zatem zupełna nowość, gdyż tarcza ma blokować strzały oraz magię przeciwników. Możemy się również spodziewać zmian na mapach m.in. powiększenie ich rozmiarów. Jak widać, moderzy chcą poprawić niemal każdy aspekt produkcji.

Całość na papierze prezentuje się naprawdę obiecująco. Jeśli twórcom uda się zrealizować choć część planów, to będzie spory sukces. Więcej informacji znajdziecie na stronie projektu.