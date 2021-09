DoGRYwka – PS Plus wrzesień 2021 oficjalnie, Kratos bez brody niczym Shrek i DLC do BF1 za darmo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

PlayStation oficjalnie ogłosiło ofertę PS Plus na wrzesień 2021. Trzy głośne tytuły już za kilka dni trafią w ręce graczy. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, dlatego tym bardziej warto zainteresować się abonamentem.

Dziś na łamach Planety Gracza nie zabrakło też gamingowych ciekawostek. AI odtworzyło realistyczny wygląd Kratosa z God of War, a ten w takiej wersji przypomina Shreka – kultowego, zielonego ogra. Rzućcie okiem, bo jest to widok, który naprawdę szkoda pominąć.

Spieszcie się, bowiem na kilku platformach można w najbliższych dniach zgarnąć za darmo DLC do Battlefield 1. To dodaje kilka nowych map, broni i pojazdów. To tylko kilka najciekawszych newsów ze świata gamingu, a całą resztę znajdziecie poniżej.