Wiedźmin: Pogromca Potworów z nowym wydarzeniem. Masy stworów opanowują Wasze okolice

Twórcy Wiedźmin: Pogromca Potworów nie spoczywają na laurach i zapowiedzieli pierwsze spore wydarzenie w grze. Warto się nim zainteresować, jeśli nawet nie rozpoczęliście jeszcze swoich wiedźmińskich spacerów.

Pracownicy ze Spokko przygotowali dla graczy nowy, pełny potworów specjalny event o nazwie Wielkie Łowy. Ten już trwa i zakończy się 30 września, więc nadchodzące tygodnie zapowiadają się niezwykle pracowicie dla wiedźmińskich adeptów.

W oświadczeniu prasowym można przeczytać, że zwiększono zakres zmysłów graczy, aby Ci mogli tropić potwory z aż dwukrotnie większej odległości. Oprócz tego na mapie pojawiają się potwory znacznie częściej, co tylko ułatwia zdobywanie doświadczenia i zbieranie przedmiotów.

Nie zabrakło też wyjątkowego konkursu na Instagramie pod tytułem Epickie Łowy. Każdy, kto zrobi zdjęcie bestii w jej naturalnym środowisku i wstawie je na wymienione social media, ma szansę zdobyć dodatkową walutę do wykorzystanie w grze. Więcej szczegółów na ten temat ma zostać udostępnionych w najbliższym czasie na oficjalnym profilu produkcji.

Gracie już może w Wiedźmin: Pogromca Potworów? Ja od niedawna wojuję z potworami w moich okolicach i jestem niezwykle zachwycony przełożeniem mechanik znanych z przygód Geralta z Rivii. Jeżeli jeszcze nie mieliście styczności z tą produkcją lub porzuciliście grę, zachęcam do uruchomienia jej w najbliższym czasie. Być może przekona Was do tego tekst z pierwszymi wrażeniami z rozgrywki lub poniższy trailer premierowy.