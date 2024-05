Gigantyczne promocje na gry na PS5 i PS4. Sony kusi ofertami

Nowa oferta dedykowana jest do wszystkich posiadaczy PS4 i PS5, którzy pragną zaoszczędzić. Gracze mało co lubią tak mocno, jak promocje, więc wydaje się, że to idealna okazja, aby sprawdzić, czy na naszej liście życzeń nie ma jakieś wyjątkowej promocji.

PlayStation z wielką promocją na gry

“Wielkie Okazje, Wielkie Gry” to nowa akcja promocyjna Sony, która właśnie wystartowała. Dzięki temu gracze posiadający urządzenia tego producenta mogą oszczędzić na grach wideo dedykowanym PS5 i PS4. Aby nie być gołosłownym – na dużą uwagę zasługuje choćby przeceniony o 50% Assassin’s Creed Mirage. Obniżki dotknęły także zremasterowanej trylogii Tomb Raider, Pacific Drive, polskiego RoboCopa czy cenionego Dead Island 2.

Nowa akcja to także świetna okazja na to, aby taniej zdobyć jedną z najlepszych gier RPG pierwszej połowy roku, czyli Banishers: Ghost of New Eden. Tytuł od twórców Life is Strange niedawno dostał demo, które wypróbujecie za darmo. Chętnie mogą także sprawdzić innego ciekawego RPG-a, czyli Lords of the Fallen.

Wybrane oferty na gry na PS4 i PS5 w PlayStation Store:

Jak więc widzicie – nie zabrakło największych konsolowych exclusive’ów, niedawnych premier, cenionych świeżych tytułów lub po prostu dobrych gier w bardzo niskich cenach. Wszystko to jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej promocji. Więcej ofert znajdziecie na stronie wydarzenia w PlayStation Store.

Źródło: PS Store