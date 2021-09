Agent 007 nie idzie jeszcze na urlop. Zobaczcie zwiastun nowego Bonda

Do sieci trafił oficjalny zwiastun filmu Nie czas umierać. James Bond podejmuje się kolejnej niebezpiecznej misji, gdzie stawka jest ogromna.

Do sieci trafił trailer najnowszej produkcji o Jamesie Bondzie. Światowa premiera Nie czas umierać (ang. No Time to Die) odbędzie się 8 października bieżącego roku. Za reżyserię odpowiada Cary Joji Fukunaga, co ciekawe za muzykę Hans Zimmer. Na ekranie zobaczymy niezmiennie Daniela Craiga, ale również Ramiego Maleka, Lée Seydoux, czy Lashanę Lynch. Zobaczcie zwiastun poniżej.

Warto również wspomnieć, że piosenkę przewodnią filmu (pod tym samym tytułem) wykonuje Billie Eilish. Koniecznie posłuchajcie, jeśli nie mieliście okazji.

Z czym tym razem będzie się musiał mierzyć Agent 007? Oficjalna zapowiedź brzmi:

W „No Time to Die” Bond pozostawia aktywną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Jego sielanka zostaje przerwana, gdy stary przyjaciel z CIA Felix Leiter prosi agenta o pomoc. Misja odbicia porwanego naukowca okazuje się bardziej zdradliwa, niż bohater mógł się spodziewać. Bonda trafia na trop zagadkowego złoczyńcy uzbrojonego w potężną nową broń. via 007.com

Zatem jest to obowiązkowa pozycja dla fanów Jamesa Bonda oraz kina akcji. Jeśli mało Wam nowości ze świata kina i seriali, to odsyłam do naszego tagu gdzie znajdziecie najważniejsze informacje (nierzadko związane z grami).