Dziś ujawnienie PS Plus na wrzesień 2021. Co już wiemy, a co wyciekło?

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Dziś wieczorem poznamy pełną ofertę PS Plus wrzesień 2021. Oficjalny zestaw gier nie jest jeszcze znany, ale nie pozostanie już długo tajemnicą.

Ujawnienie oferty PS Plus na wrzesień 2021 powinno nastąpić dzisiaj, tj. 1 września między 17:30 a 18:00. Niewykluczone, że Sony pokaże gry zmierzające do Plusowiczów nieco wcześniej lub później. Dodatkowo jest szansa, że któryś z oddziałów firmy przez przypadek ujawni wrześniowe produkcje.

Wiemy też, że gry trafią do subskrybentów 7 września po południu. Warto jednak wspomnieć, że czasem zdarza się, że wybrane gry można odebrać i pobrać parę godzin wcześniej. Zależy to od wielu czynników.

Istnieje bardzo duża szansa na to, że Sony przełamie złą passę ofert. W sieci pojawił się bardzo wiarygodny przeciek, który ujawnia zestaw gier w PS Plus na wrzesień. Co więcej, ofertę zweryfikowali administratorzy pewnej strony z promocjami. Więcej o tej sprawie przeczytacie w tym miejscu.

Pozostaje czekać na ujawnienie oferty. Jeśli przeciek się potwierdzi, otrzymamy całkiem przyzwoity zestaw produkcji. Miejmy nadzieję, że PlayStation wreszcie szykuje porządną ofertę dla Plusowiczów.

Zaktualizujemy tę wiadomość, kiedy Sony ogłosi PS Plus na wrzesień 2021. Jeśli czekacie na pokaz oferty, śledźcie nasz dział z newsami.