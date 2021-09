Twórca PUBG zakłada własne studio. Nowa gra w drodze, będzie ciekawie

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórca PUBG ogłosił, że zakłada nowe, własne studio. Deweloper zajmie się rozwojem świeżej marki, choć do premiery jeszcze daleko.

Brendan „PlayerUnknown” Greene ogłosił, że opuszcza Krafton, z którym do tej pory współpracował nad PlayerUnknown’s Battlegrounds. Choć deweloper wycofał się z produkcji gry w 2019 roku, do teraz był powiązany z zespołem deweloperów.

Greene założył za to nowe studio w Amsterdamie. Zajmie się ono produkcją gier z otwartym światem, choć nie ma co liczyć na szybką premierę lub większą zapowiedź. Póki co deweloperzy zajmują się przygotowaniem systemów, które później pomogą w produkcji. Greene twierdzi, że będzie mógł stworzyć gry, o których marzył od wielu lat.

Jestem bardzo wdzięczny wszystkim w PUBG (Corporation – red. ) i Krafton za to, że dali mi szansę i za możliwości, które zagwarantowali mi w ciągu ostatnich czterech lat.

Dziś jestem podekscytowany, że mogę zrobić kolejny krok na mojej drodze do stworzenia takiego doświadczenia, o jakim marzyłem od lat. Jeszcze raz dziękuję wszystkim w Krafton za wsparcie moich planów i będę miał więcej do powiedzenia na temat naszego projektu w późniejszym terminie. – powiedział Brendan „PlayerUnknown” Greene

Cytat dzięki VG247

Zapowiada się ciekawie, ale miejmy na uwadze, że studio Greene’a startuje jako zespół indie. Oznacza to, że jego nowe gry niekoniecznie będą tak duże, jak PUBG. Czas pokaże, czy legendarny już PlayerUnknown zaskoczy świat jeszcze jakimiś pomysłami.