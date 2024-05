Dobre gry nie muszą kosztować dużych pieniędzy. Na rynku nie brakuje darmowych tytułów, które przyciągną nas do ekranu na wiele godzin. Sporo darmowych produkcji znaleźć możemy na popularnych platformach i serwisach z grami. Część spośród gier jest okazjonalnie rozdawana za darmo, inne zaś z definicji są dystrybuowane bez opłat. Jakie darmowe gry na Steam w tym miesiącu warto znać? Oto nasze zestawienie wszystkich produkcji, które są dostępne za darmo w maju 2024 roku.

Spis treści:

Darmowe gry na Steam – maj 2024

元卡牌2 MetaCard2 序章 Prologue

Pierwsza pozycja to strategiczna gra karciana z dalekiego wschodu, która jest dostępna na Steam od 1 maja. Tytuł stanowi swego rodzaju prolog do właściwej wersji gry. Ta będzie mieć premierę 19 lipca 2024 roku, a już teraz możemy rozpocząć przygodę z budowaniem swojej talii w udostępnionej za darmo wersji produkcji. Gra, jak na mały projekt, prezentuje się naprawdę nieźle i póki co zebrała wyłącznie pozytywne oceny.

HOLOSAGA: Invasion of the HoloX

Jeżeli lubicie wszelkiej maści gry typu tower defense, to mamy coś idealnego. Produkcja HOLOSAGA: Invasion of the HoloX to produkcja udostępniona, podobnie jak poprzednia propozycja, 1 maja tego roku i jest dostępna za darmo. W grze tworzymy swój zestaw postaci mających bronić się przed hordami wrogów nadciągającymi z prawej strony ekranu. Jednostki możemy ulepszać, a co jakiś czas mierzyć się będziemy z silniejszymi postaciami wrogów.

BioDive

Darmowe gry na Steam pozwolą nam również eksplorować podwodne czy podziemne krainy i inne równie tajemnicze miejsca. Przykładem jest darmowa produkcja BioDive od Hot Chocolate Productions. W grze wyruszymy na misję, w ramach której będziemy eksplorować tajemniczy kompleks laboratoryjny. W grze nie brakuje ciekawych łamigłówek i zagadek logicznych. Całość utrzymana została w pikselowej oprawie graficznej, która nadaje grze klimatu.

Miya

Uwaga, to pierwsza pozycja na liście przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych. Gra Miya pozwoli nam wcielić się w rolę pięknej wojowniczki, która zabierze nas do tańca — takiego, w którym ostrza i ciosy wyprowadzane są z iście artystyczną gracją. Produkcja jest obecnie dostępna w fazie wczesnego dostępu, dlatego twórcy z pewnością docenią wsparcie i uwagi społeczności. Gra ma obecnie niewiele ocen, ale ogólny wydźwięk jest jak najbardziej pozytywny. Coś dla fanów akcji i efektownej walki w zwarciu.

Mimic Search

Jeżeli lubicie się bać, to mamy dla was naprawdę idealny tytuł. Mimic Search wzbogaci nasze majowe darmowe gry na Steam o ogromne ilości dreszczy i prawdziwych emocji. Tytuł z gatunku horrorów jest niezależną i dość krótką grą detektywistyczną. Wcielamy się w niej w rolę policjanta, którego zadaniem jest zbadanie niedawnego ataku mimika. Choć śledztwo jest dla funkcjonariusza czymś naturalnym, to w tym wypadku towarzyszy mu istna atmosfera strachu.

Riptide

Starfield, ale dla mniej wymagających? Złośliwi mogliby tak stwierdzić, chociaż Riptide jako niewielka darmowa gra sprawdza się znakomicie. Zasady są bardzo proste, zarządzamy naszym statkiem kosmicznym, poprawiamy jego wyposażenie, parametry i wykonujemy powierzone nam zadania. Misje same w sobie są ciekawe, a po drodze będziemy stawać twarzą w twarz z wrogami.

No Strings Attached

Czy gra logiczna o kukiełce może być mroczna i tajemnicza? Zdecydowanie tak, a świetnym przykładem jest No Strings Attached. Darmowe gry na Steam niekiedy zaskakują nas pomysłem na siebie i tak jest też w tym wypadku. Produkcja za którą odpowiada The Circus Freaks pozwoli nam wcielić się z kukiełkę, która eksploruje mroczny cyrk i stara się uciec spod woli swojego mistrza. Produkcja zebrała świetne noty i warto ją sprawdzić.

Forest of Tails: Arena

Kolejna produkcja na liście to Forest of Tails: Arena. Mowa o tytule akcji, w którym w czasie rzeczywistym przyjdzie nam walczyć z robakami, zwierzętami, a nawet innymi stworami. Przebij się przez fale, zdobądź nowe umiejętności i zdobądź potężny sprzęt, aby wywalczyć sobie drogę na szczyt.

Idle Hero TD

Ponowna gratka dla fanów gier tower defense, czyli szalenie satysfakcjonujących produkcji. W Idle Hero TD fale wrogów się nie kończą, podobnie jak nasze możliwości obrony. W grze rozbudowujemy nasze zastępy obrońców, wzmacniamy bohaterów i odblokowujemy nowe postaci. Wszystko to w niezwykle przyjemnej oprawie graficznej i zupełnie za darmo. Pozytywne oceny stanowią odpowiednią zachętę do przetestowania.

Boneless

Gra Boneless to swego rodzaju eksperyment swoich twórców, którego celem jest sprawdzenie granic możliwości technologii VR. Serio, tytuł ten ma sprawdzić, co da się osiągnąć przy pomocy wirtualnej rzeczywistości. Gra, a w zasadzie projekt jest dostępny za darmo, a w ramach rozgrywki możemy eksplorować różnorodne areny z przeszkodami czy nawet spróbować swoich sił w walce. Twórcy nieustannie pracują nad nową zawartością.

Puppet Master: The Game

Z polskiej perspektywy horrory z serii, do której odnosi się Puppet Master: The Game są niezwykle niszowe, ale w formie gry z pewnością do was trafią. To sieciowy tytuł pozwalający na wspólną zabawę w kilka osób. Rozgrywka jest prosta, a sieciowy element dodaje produkcji smaczku. Tytuł jest nieustannie rozwijany i gracze chwalą go m.in. za regularnie dodawaną nową zawartość.

The Braves

Hordy wrogów, niesamowite kombinacje umiejętności i syndrom “jeszcze jednej rundy” – oto The Braves od 101XP GAME STUDIOS. To pozycja idealna dla fanów takich gier, jak np. Vampire Survivors i innych produkcji z gatunku roguelike. Twórcy zadbali o masę świetnych umiejętności do odblokowania i poczucie nieustannego rozwoju naszego bohatera.

Bed and BEAKfast

Nazwa Bed and BEAKfast z pewnością kojarzy wam się z popularnym rodzajem usług hotelowych. I słusznie, choć na pierwszy rzut oka gra może sugerować coś innego. Wcielamy się w niej w… ptaka, którego zadaniem po powrocie do domu jest przejęcie funkcjonującego onegdaj miejsca z noclegami i jedzeniem. To zostało mu powierzone przez jego dziadka. Nie zabraknie gotowania i rozwoju swojego punktu usługowego.

Screamboat Willie

Twórcy twierdzą, że możemy nienawidzić Screamboat Willie, lub uwielbiać – w każdym wypadku gra ta jest dla nas idealną opcją. To mieszanka horroru i mrocznych gier skradankowych, w którym naszym zadaniem jest, a jakże, ucieczka. O ile to w ogóle możliwe, choć próbować warto. Klimat aż wylewa się z ekranu!

Crimson Hell

W Crimson Hell wcielimy się w młodą studentkę dziennikarstwa, która wyruszyła na poszukiwania swojej siostry. Zadanie to jest niełatwe, bo dziewczyna ma do przemierzenia różne, niezwykle przerażające wymiary, które pełne są czyhających na nią przeciwników. Ważnym elementem gry jest zarządzanie ekwipunkiem i pozyskiwanie limitowanych zasobów.

Anchors: Start

Co powiecie na dwuwymiarową strzelankę, w której rozgrywka mocno nastawiona jest na eksplorację? W Anchors: Start będziemy przemierzać ciekawy i zróżnicowany świat, w którym po drodze czeka na nas masa wrogów. Na plus produkcji trzeba bezwzględnie zaliczyć bardzo zróżnicowany arsenał, który możemy zdobyć w trakcie rozgrywki.

Betrayal Beach

Gra Betrayal Beach to sieciowa produkcja oparta na współpracy — lub zdradzie. Jako członkowie grupy rozbitków musimy mierzyć się z przeciwnościami losu na nieprzyjaznej wyspie, na której grasują niebezpieczne bestie i nie tylko. Możemy wspólnie dążyć do celu, lub zdradzić swoich towarzyszy. Element sieciowy jest w tym wypadku strzałem w dziesiątkę.

The WereCleaner

The WereCleaner to skradanka, komedia o sprzątaniu bałaganu i walce z własnymi instynktami. W czasie rozgrywki eksplorujemy stale rozwijającą się przestrzeń biurową i wykorzystujemy arsenał gadżetów, aby posprzątać biuro z bałaganu, wypadków i nie tylko. Wszystko to przez niezatrzymujący się szał i inne dziwactwa. Oj, jest co sprzątać.

Soul of the Forest

W grze Soul of the Forest weźmiemy udział w unikalnym systemie bitew inspirowanym Undertale i Frankenem. Rozgrywka wymaga od nas siły, sprytu lub umiejętności taktycznych — albo wszystkiego po trochu, zależnie od naszych predyspozycji. Tytuł nawiązuje do starszych gier RPG i z pewnością ucieszy bardziej doświadczonych graczy tego gatunku.

Cookard

Czasami pierwszy rzut oka wystarczy, aby stwierdzić, iż dana gra jest zwyczajnie urocza. Tak jest w przypadku Cookard. Tytuł jest grą o gotowaniu, w której posiłki przygotowujemy przy pomocy dobierania do siebie odpowiednich kart. Jest to zatem swego rodzaju kulinarna karcianka w przyjemnej oprawie graficznej.

Cats

Koty – i po prostu tyle. Gra o tytule Cats zasili darmowe gry na Steam już 20 maja, a jej rozgrywka jest prosta. Chodzi o klikanie w kota. Ten ewoluuje, w czym pomaga mu liczba naszych kliknięć. Serio, to tyle – i aż tyle.

Crime Simulator: Prologue

Jak wskazuje nam nazwa, nie będzie zbyt legalnie. Crime Simulator: Prologue to kooperacyjna gra akcji, w której wcielamy się w przestępcę. W rzeczy samej jest to produkcja będąca FPS-em, w której możemy się skradać, rozpoczynać otwartą walkę czy strzelaniny – wszystko to, byleby wykonać powierzone zadanie. Tytuł będzie dostępny już od 10 maja i to zupełnie za darmo, choć wcale nie wygląda.

Crime Simulator: Prologue – za darmo

100 Istanbul Cats

Wcześniej było o Cats, a tym razem na tapet bierzemy 100 Istanbul Cats, czyli darmową grę testującą naszą spostrzegawczość. Plansze (pięknie narysowane, swoją drogą) przedstawiają różne widoki ze Stambułu. Naszym zadaniem jest znajdowanie poukrywanych na nich kotów. A tych jest naprawdę sporo. Produkcja będzie dostępna za darmo od 13 maja tego roku.

Mini Airways: Prologue

Było już Mini Metro czy Mini Motorways – czas zatem na samoloty i podróże lotnicze. W grze Mini Airways: Prologue będziemy w czasie rzeczywistym kontrolować trasy, które pokonują nasze samoloty. Niektóre będą działać świetnie, inne wymagać będą nieustannego wspierania, aby wszyscy pasażerowie dotarli na miejsce na czas. Gra wygląda na relaksacyjną, jednak stanowić będzie spore wyzwanie – już od 13 maja.

Le Dernier Don

Jeżeli lubicie gry polegające na eksploracji, to ten tytuł powinien przypaść wam do gustu. Tym bardziej, gdy eksploracji powinien towarzyszyć dreszczyk emocji. W Le Dernier Don odwiedzimy opuszczony sierociniec, który skrywa mroczny sekret. Odpowiedzialni są za niego dawni pracownicy, którzy niekoniecznie podchodzili rzetelnie do swojej pracy. Ale tego dowiecie się już podczas rozgrywki. Ta dostępna będzie od 13 maja.

Capybara: The story of Sisyphus

Lubicie kapibary? Na pewno tak. A to się świetnie składa, bo już 14 maja darmowe gry na Steam otrzymają mocną pozycję, w której pierwsze skrzypce gra właśnie sympatyczny zwierz. Ten jest jednak leniwy, a chce wykąpać się w ulubionej beczce. Aby ją znaleźć, musi wejść na sam szczyt góry. W tym zadaniu pomożemy kapibarze oczywiście my. Capybara: The story of Sisyphus wygląda ślicznie!

SDIES

Jak czytamy na karcie Steam, SDIES to interaktywna animacja w czerni i bieli, w której kluczową rolę odgrywa kontrast. a wizualna metafora i ewoluująca rozgrywka, która ucieleśnia motywy samotransformacji i odnajdywania równowagi, oferuje krótką, ale ekscytującą podróż po świecie podzielonym na pół – wizualnie, dźwiękowo i emocjonalnie.

Histera

Już 16 maja dostępna za darmo będzie gra Histera – chyba mój najbardziej wyczekiwany tytuł z listy. To sieciowa strzelanka, w której toczymy walkę na nieustannie zmieniających się polach bitwe. Te ewoluują i mieszają elementy zarówno z przeszłości, jak i teraźniejszości. Można zatem stwierdzić, że tytuł miesza II Wojnę Światową i futuryzm. Na trailerach prezentuje się genialnie i jest to strzelanka, której potrzebowaliście – nawet o tym nie wiedząc.

Animal Trainer Simulator: Prologue

Mieliście kiedyś problem z zachowaniem waszego zwierzaka? Być może dałoby się ich uniknąć, gdyby pomógł wam trener zwierząt. Dokładnie taki, w jakiego wcielimy się w grze Animal Trainer Simulator: Prologue. Tytuł ten pozwoli nam otworzyć specjalną klinikę, w której będziemy opiekować się psami i nie tylko – to naszym zadaniem jest odpowiednie trenowanie i poświęcanie uwagi sympatycznym stworzeniom.

LaughterLost

Dystopijny cykl codziennego życia – czy uda wam się go przełamać? W grze LaughterLost wybierzemy się w surrealistyczną przygodę, w której poznamy nietypowe historie z życia rodziny i nie tylko. Twórcy obiecują masę fabularnych twistów i podejmowania niekoniecznie prostych decyzji. Od nas zależy, jak to wszystko się skończy. I czy w ogóle dobiegnie końca.

Is this Game Trying to Kill Me? Preface

Nietypowa oprawa graficzna gry może i nie pasuje do konwencji horroru, lecz produkcja w rzeczy samej do gatunku należy. Czy ta gra faktycznie próbuje nas zabić? Okazuje się, że tak. W produkcji znajdziemy tajemniczy komputer, a na nim odpalona zostanie… gra w grze. Naszym zadaniem jest kontynuowanie rozgrywki, choć to wcale nie takie proste. Is this Game Trying to Kill Me? Preface będzie dostępne już 16 maja.

Grocery Store Simulator: Prologue

Już 20 maja będziecie mogli zupełnie za darmo wypróbować grę Grocery Store Simulator: Prologue. Jak sama nazwa wskazuje, w nietypowej produkcji wcielimy się we właściciela sklepu spożywczego. Naszym zadaniem będzie zarządzanie nim, dbanie o odpowiednią ekspozycję towarów, tworzenie zapasów i sprzedaż. Tytuł posiadać będzie również tryb kooperacji sieciowej (do 3 graczy jednocześnie w trybie kampanii) oraz umożliwi standardową rozgrywkę dla jednego gracza. Uważajcie – ten rodzaj gier niesamowicie wciąga.

Playing Kafka

Nazwisko “Kafka” automatycznie przywodzi na myśl kultowego pisarza i jego słynny “Proces”. I jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, bowiem Playing Kafka pozwoli nam “zabawić” się jako bohater wspomnianego dzieła – choć będzie to zabawa specyficzna. Gra przygodowa i logiczna podejmuje trudny temat, jakim jest wyobcowanie we współczesnym społeczeństwie. Tytuł był tworzony we współpracy ze znawcami literatury Kafki i nie zabraknie w nim świetnie napisanej historii.

Astrometica: Prologue

Kolejny FPS na naszej liście, choć w tym wypadku nie ma mowy o “zwykłej” strzelance. Astrometica: Prologue to gra zabierająca nas w przestrzeń kosmiczną, w której musimy po prostu przeżyć. Tytuł łączy w sobie wiele elementów i gatunków, jak choćby eksplorację, zbieranie surowców czy wreszcie budowanie bazy. Gra zapowiada się na niesamowicie wciągającą i zadebiutuje w darmowej wersji już 21 maja.

DeepWeb Simulator: Prologue

Większośc z nas lubi ten specyficzny dreszczyk emocji, który towarzyszy niektórym niebezpiecznym czynnościom. Jeżeli nie chcecie ryzykować zdrowia, życia lub konfliktów z prawem, to pozostają wam gry wideo – na przykład DeepWeb Simulator: Prologue. To gra, w której rozpoczniemy swój handel nielegalnymi produktami i substancjami w tzw. głębokiej sieci internetowej. W rzeczywistości trzeba się od tego miejsca trzymać z daleka, ale w grze… Tam można więcej! Tytuł będzie dostępny już od 20 maja.

Medieval Crafter: Blacksmith Prologue

W grach wideo często korzystamy z usług różnego rodzaju rzemieślników, na przykład zakładów kowalskich. A co powiecie na poprowadzenie własnej kuźni? To będzie możliwe już 27 maja za sprawą gry Medieval Crafter: Blacksmith Prologue. W produkcji poznamy tajniki tego zawodu, będziemy zdobywać rudy, przetapiać je i tworzyć wspaniały oręż. Darmowe gry na Steam nie tylko bawią, ale i uczą – choćby w zakresie dawnego rzemieślnictwa.

Burning Skies Arcade

Już 28 maja będziecie mogli powrócić do gamingowych korzeni, gdzie do rozgrywki wystarczył samolot lecący w jednym kierunku i masa wrogów do pokonania. Właśnie takie jest Burning Skies Arcade – tytuł, który czerpie garściami z kultowych gier akcji sprzed lat. Naszym zadaniem jest zniszczenie wrogich wojsk oblegających miasto. Będziemy naparzać do wrogów, robić uniki i powiększać swój arsenał. Magia tkwi w prostocie!

Extirpate

Wyspa, rozległy i otwarty teren, a do tego hordy krwiożerczych zombie i inni gracze – oto Extirpate. Naszym zadaniem jest pokonywanie przeciwników, zbieranie zasobów i wykorzystywanie tego, co akurat mamy pod ręką do walki o swoje życie. Aby przetrwać musimy chwytać się dosłownie wszystkiego, bo celem jest po prostu dotrwanie do kolejnego dnia. Czy przetrwacie choć jedną noc? O tym będziecie mogli przekonać się już 31 maja.

Sorelle

W Sorelle poznamy trzy siostry, które do tej pory wiodły błogie życie w pewnej nadmorskiej mieścinie. Niestety spokój ten został przerwany przez gwałtowną burzę, która zniszczyła część lokalnej katedry i rozproszyła magię miasta. Dziewczyny zdobyły jej część i tym samym weszły w posiadanie nietypowych mocy. Te okażą się pomocne w odzyskaniu jej reszty. Gra uraczy nas nie tylko ładną stylistyką, ale także wieloma ciekawymi zagadkami i przyjemną rozgrywką.

Oto darmowe gry na Steam, które już są dostępne, lub pojawią się w maju. Przyznacie chyba, że jest w czym wybierać. W łatwy sposób możemy dzięki nim wzbogacić swoją bibliotekę gier na platformie, choć to oczywiście niejedyne dostępne produkcje.