Nowa gra za darmo na PS5 połączy znany hit i kompletny niewypał

Pamiętacie jeszcze brutalną i okraszoną groteskowym humorem grę akcji Let it Die? Była całkiem niezła, a później otrzymaliśmy szybko zablokowane w PS Store beznadziejne Deathverse. Gra miała się odrodzić, ale… widocznie powstanie całkiem nowa gra za darmo.

W 2016 roku świat ujrzała ciekawa gra Let it Die, która nadal czeka do pobrania za darmo na PS4 i PS5. Ta gra za darmo zyskała spory rozgłos i jest nieźle oceniana. Średnia z ponad 58 tys. opinii w PlayStation Store to 4.11/5, więc jest bardzo dobrze. Później było tylko gorzej, ponieważ w 2022 roku otrzymaliśmy również darmową kontynuację w postaci Deathverse: Let It Die. Gra okazała się gigantyczną porażką i szybko zniknęła ze sklepu PlayStation (obecnie możemy zobaczyć tam jedynie kartę tytułu, ale go nie pobierzemy). Deweloper obiecał jednak, że jest to wycofanie tymczasowe i kiedy ulepszy swój produkt, powróci on na wirtualne półki.

Nowa gra za darmo zamiast Deathverse: Let It Die. Na to wygląda

Z ostatnich dzienników dewelopera opublikowanych w serwisie YouTube wynika jednak, że Deathverse: Let It Die nie zostanie wskrzeszone. Zamiast tego, otrzymamy zupełnie nowy tytuł, który ma czerpać z najlepszych elementów zarówno Let It Die, jak i późniejszego Deathverse.

Reżyser gry, Hideyuki Shin, potwierdził, że obecnie zespół deweloperski przerabia Deathverse i prace przebiegają pomyślnie.

Robimy spore postępy. W przeszłości wydaliśmy Let It Die i Deathverse. Tym razem naszym celem jest stworzenie gry, która zadowoli zarówno fanów Let It Die, jak i Deathverse. Mówiąc konkretnie, w Deathverse stworzyliśmy rozgrywkę skupioną wokół zabawy “gracz kontra gracz”, ale było wiele rzeczy, które naszym zdaniem można było ulepszyć. Po rozważeniu tych kwestii zdecydowaliśmy się stworzyć grę, która podobnie jak Let It Die ma przejrzystą pętlę rozgrywki, którą można wielokrotnie powtarzać, ale także pozwala walczyć z innymi graczami.

W kolejnych minutach przyznano, że zarówno Deathverse, jak i Let It Die, posłużą jako bazy do rozwoju czegoś nowego.

Próbujemy wykorzystać zabawne elementy z obu gier, aby stworzyć coś nowego. Krótko mówiąc, będzie to gra eksploracyjna typu roguelike, w której będzie można grać zarówno w trybie współpracy, jak i rozgrywki “gracz kontra gracz”. Będzie zawierał dobre fragmenty Let It Die. Dokładniej mówiąc, Let It Die posłuży jako baza do dalszego rozwoju.

Nie wiem jak Wy, ale ja widzę w tych słowach jasny komunikat – zamiast próby wskrzeszenia Deathverse, powstaje trzecia darmowa gra, która będzie ostatnim gwoździem do trumny niewypału z 2022 roku. Na pewno zobaczymy ją na PS5, ale jest również prawdopodobne, że ze względu na dużą bazę graczy pojawi się również na PlayStation 4.

Poniżej przypominamy trailery obu gier, a zaraz pod nimi możecie obejrzeć cały materiał wideo z dziennikami dewelopera.

Źródło: YouTube