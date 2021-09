Serial Life is Strange powstaje z pomocą znanego piosenkarza

Twórcy poinformowali, że do prac nad serialowym Life is Strange dołącza znany kanadyjski piosenkarz. Pojawiła się też nowa ekipa produkcyjna.

Potwierdzono, że serialowe Life is Strange jest nadal w etapie produkcyjnym. Co więcej, do prac zaangażowano kanadyjskiego piosenkarza Shawna Mendesa. Mendes będzie nadzorował (a być może również tworzył) soundtrack do serialu, ale także zasiądzie w fotelu producenta wykonawczego serialu. Muzyka w serii LiS odgrywa bardzo ważną rolę, tworząc niepowtarzalną atmosferę dla całej historii. Chyba każdy, kto grał, pamięta jedną z pierwszych scen, gdy Max zakłada słuchawki i wychodzi na korytarz szkolny. Nie dziwi więc, że twórcy zaangażowali utalentowanego i znanego piosenkarza, aby wsparł warstwę muzyczną.

To nie wszystko. Zatrudniono także firmę produkcyjną Anonymous Content, która odpowiadała za stworzenie i współtworzenie m.in. 13 powodów, Mr Robot czy Paradise Lost. Na razie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących produkcji, docelowej platformy streamingowej ani ewentualnej premiery. Przypomnijmy, że pierwszy raz o adaptacji usłyszeliśmy w 2016 roku, gdy Legendary Entertainment otrzymało licencje na adaptacje LiS od Square Enix.

Seria Life is Strange skupia swój szkielet rozgrywki na podejmowaniu przez gracza decyzji i ponoszeniu za nie konsekwencji. Jest to pewnego rodzaju interaktywny film, w którym główni bohaterowie często są posiadaczami nadnaturalnych mocy, np. Max z pierwszej części może cofać czas. Najnowsza odsłona o podtytule True Colors ukaże się już 10 września bieżącego roku na PC, PS4, PS5, Switchu, XONE oraz XSX S|X