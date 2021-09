Remake Dead Space a next-genowa brutalność. Odrywanie kawałków mięsa i inne, krwawe szczegóły

Remake Dead Space przeniesie brutalność na nowy poziom. Gra otrzyma specjalne systemy, które pomogą nam masakrować potwory.

Deweloperzy z EA Motive zaprezentowali wczoraj sporo materiałów z remake’u Dead Space. Co prawda pochodzą one z bardzo wczesnej wersji gry, ale już teraz dobrze jej wróżą.

Jednym z ciekawszych elementów prezentacji był fragment poświęcony walce. Deweloperzy przygotowali specjalne systemy, które mocno wpłyną na to, jak będą wyglądać atakujące nas stwory. Na odcinaniu kończyn się nie skończy.

Dla nas interesujące jest to, że otwiera to zupełnie nową warstwę strzelania i pętli walki. Gdzie można mieć bronie, które są lepsze w krojeniu wrogów, a niektóre są lepsze do pozbywania się ich i usuwania (fragmentów – red. ) ich ciała.

– powiedział Roman Campos-Oriola w trakcie pokazu gry