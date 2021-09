Będzie przegrzanie i niższa wydajność? Przetestowano nową wersję PS5

W sieci pojawiło się porównanie starej i nowej wersji konsoli PlayStation 5. Austin Evans rozkręcił oba urządzenia i znalazł przyczynę mniejszej wagi oraz wyższej temperatury urządzenia. Digital Foundry również wykonało kilka testów i opinia dziennikarza nie pokrywa się z materiałem Evansa.

Dziennikarz Austin Evans na swoim najnowszym materiale porównuje dwie wersje konsoli PlayStation 5 Digital. Po zważeniu, rozkręceniu i przetestowaniu modeli CFI-1015 (premierowy egzemplarz) oraz oraz CF-1100 (nowa wersja) widać znaczące różnice. Przede wszystkim nowsze PS5 jest lżejsze o około 300 gram, w „stresie” cichsze o 1.4 decybela (różnica niezbyt zauważalna stojąc obok urządzeń), 4/5 stopni cieplejsze, a także zawiera poprawione WiFi. Warto też wspomnieć o nowej śrubce w podkładce do konsoli. Skąd wyższa temperatura i mniejsza waga?

Jak się okazuje w CF-1100 jest inny i mniejszy radiator. To właśnie on powoduje, że PlayStation 5 staje się cieplejsze o kilka stopni, a przy okazji lżejsze. Co ciekawe, wentylator również się różni względem premierowego egzemplarza. „Skrzydełka” są bardziej zakrzywione, pozostawiając mniej pustego miejsca, jednak waga wiatraka pozostaje taka sama. Evans stwierdza, że takie rozwiązanie jest gorsze długoterminowo. Jeśli wkradnie się tam brud i kurz, to przez wyższą temperaturę, może spaść wydajność PS5, a także wpłynąć na dysk SSD. Jego głównym zarzutem wobec nowego modelu jest możliwość przegrzewania się PlayStation 5.

Zdjęcie porównawcze konsol (po prawej nowa wersja) z filmu Austina Evansa visa Eurogamer

Digital Foundry wyjaśnia i uspokaja nowości w PlayStation 5

W brytyjskim serwisie Eurogamer pojawił się artykuł Richarda Leadbettera z Digital Foundry opisujący nowości w PlayStation 5 na podstawie porównanie Evansa. Faktem są zmiany pokazane na filmiku testera. Radiator jest mniejszy (cztery rury cieplne), zbudowany z mniejszej zawartości miedzi. Z kolei wentylator wydaje się zdolny do wypchnięcia większej ilości powietrza przy takiej samej prędkości. Te zmiany są jak najbardziej zrozumiałe z biznesowego punktu widzenia: tańsze wytworzenie urządzeń pozwoli na większy zysk, ale także zwiększenie produkcji PS5 (zwłaszcza że nadchodzą święta). Czy przez to konsola jest gorsza od swojej poprzedniczki?

Leadbetter uspokaja: niezmieniony pobór prądu oznacza taką samą wydajność sprzętu. Co z tego wynika? Główny procesor nie został zmieniony (tego na filmiku Austina nie sprawdzono), nie zauważono także gorszej wydajności w grach. Jak stwierdza autor, kilka stopni wyższej temperatury jest w porządku, biorąc pod uwagę nowy układ. Mniejszy hałas w „stresie” sugeruje, że urządzenie się nie przegrzewa. Gdyby tak było, wiatrak pracowałyby szybciej, aby odprowadzić ciepło, przez co PS5 byłaby głośniejsza. Możliwe, że to właśnie dzięki m.in. nowemu wentylatorowi wszystko przebiega sprawnie. Po licznych testach w Control konsola Leadbettera zachowuje się podobnie jak w premierowym egzemplarzu.

Na koniec dziennikarz zapewnia, że nie wszystko zostało jeszcze przetestowane, a pełna recenzja niebawem się ukaże. Dodaje również:

W tym momencie nowe maszyny wyglądają na dokładnie takie same co stare, jeśli chodzi o wrażenia z ich użytkowania. Sony z pewnością ma zaufanie do nowej wersji PS5 – podejrzewamy, że CFI-1000 jest na wylocie, przez co miliony sprzedawanych PlayStation 5 na święta i po tym okresie, będą bazować na nowej konstrukcji.

A Wy co uważacie na ten temat? Koniecznie dajcie znać!