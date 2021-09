Gigantyczny przycisk z literą „F” specjalnie do „okazywania ogromnego szacunku”

Kojarzycie może ten mem związany z pisaniem litery „F” na czacie lub po prostu gdziekolwiek w internecie? To nawiązanie do jednej z gier cyklu Call Of Duty. Zobaczcie, czym pochwalił się w sieci pewien gracz.

Na tę ciekawostkę natrafiłem dziś, przeglądając Reddita. Użytkownik o nicku Jaryd_Giesen stworzył dokładnie to, co mogliście już wyczytać w tytule tego artykułu. Spójrzcie na ten kawał plastiku, technologii i znanego w sieci mema.

Przyjrzałem się budowie samej konstrukcji i stwierdzam, że musiała ona być stworzona przy pomocy drukarki 3D. Na jej częściach widać charakterystyczne linie, wzdłuż których głowica takich urządzeń wypluwa z siebie tworzywo. Autor ma ode mnie spory plus za zainstalowanie do środka podświetlenia RGB, które całości dodaje nieco humorystycznego smaczku.

Być może część z Was nie zna mema „Press F to Pay Respects”. Tak się składa, że poniżej znajdziecie świetne wyjaśnienie powstania tej wręcz już tradycji panującej w sieci. Wszystko się zaczęło od pogrzebu w Call of Duty: Advanced Warfare, gdzie to gracz musiał nacisnąć „F” na klawiaturze, aby okazać szacunek zmarłemu.

