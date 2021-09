Ile zapłacił Xbox za czasową ekskluzywność Rise of the Tomb Raider? Za taką kwotę można zrobić kilka gier

Ujawniono, ile zapłacił Xbox za czasową ekskluzywność Rise of the Tomb Raider. Kwota jest gigantyczna i można za nią zrobić kilka mniejszych gier.

Jak niektórzy z Was zapewne pamiętają, Rise of the Tomb Raider było czasowo ekskluzywne dla Xbox One. Nie spodobało się to wielu fanom serii, którzy korzystali wówczas z innych platform. Niemniej umowa w końcu wygasła i każdy mógł zapoznać się z tym tytułem.

Okazuje się, że Xbox zapłacił małą fortunę za czasową ekskluzywność gry. W sieci pojawił się wpis pracującego niegdyś dla Square Enix, Fabiena Rossini, który miał negocjować umowę z Microsoftem. Zgodnie z jego informacjami, gigant z Redmond zapłacił ostatecznie 100 milionów dolarów.

Rise of the Tomb Raider exclusivity deal with Microsoft was worth $100 million.

To ogromna kwota, choć dziś nie jest żadnym zaskoczeniem. Podobne pieniądze musiało zapłacić chociażby Epic Games, aby zgarnąć dla siebie na rok Borderlands 3. W 2015 roku taka umowa mogła robić spore wrażenie.

Co ciekawe, za 100 milionów dolarów można wyprodukować kilka mniejszych lub jedną większą grę. Dla porównania, budżet pierwszego Watch Dogs wynosił niecałe 70 milionów dolarów. Co więcej, koszt produkcji samego Rise of the Tomb Raider wynosił między 70 a 100 milionów dolarów. Square Enix otrzymało więc bardzo korzystną ofertę.