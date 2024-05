Gry na Steam za darmo? To jest lepsze. Wybrałem 20 mocnych tytułów do 5 zł

Początek maja to kolejne dobre promocje na gry PC. Polecamy 20 bardzo dobrych tytułów, które moim zdaniem są lepszym interesem niż odbierane często gry za darmo na Steam. Choć tutaj trzeba zapłacić, to na każdy tytuł nie wydasz nawet 5 zł, a masz gwarancję zabawy na wysokim poziomie.

Lubisz dostawać coś bez wydawania kasy? Zawsze warto przejrzeć prezentowane przez nas gry za darmo. Ale sądzę, że jeszcze bardziej warto zerknąć, co możemy dostać za kilka złotówek. Zdecydowana większość tytułów, które zaraz przejrzysz, kosztuje 4,31 zł, a ich oceny są przynajmniej przyzwoite lub bardzo dobre. Co więcej, znajdziesz tutaj wiele gier, o których istnieniu nie miałeś pojęcia, lecz są naprawdę świetne i grywalne.

Wszystkie gry PC kupujemy w formie klucza Steam, za które płacimy np. poprzez BLIK. Promocje pochodzą z zaufanego sklepu Instant Gaming o międzynarodowej renomie. Zatem bez obaw – to rzetelna i sprawdzona platforma, z której sam korzystam.

Gry na Steam prawie za darmo. Wydasz maksymalnie “piątaka” na każdy tytuł

W prezentowanej dwudziestce nie zabraknie strzelanin, slasherów, horrorów, RPG, zwariowanych tytułów na imprezy, II wojny światowej czy mrocznych przygodówek akcji. Zaczynamy od bardzo dynamicznej produkcji, w której ratujemy świat przed zjawami zagrażającymi ludzkości.

Soulstice (Ostatnie recenzje – 100% osób na Steam poleca grę)

Soulstice jest bardzo dynamiczną grą akcji RPG, z walkami jak w najlepszych slasherach. Śledzimy tutaj losy dwóch sióstr, z których jedna jest duchem, a druga wielkim wojownikiem. Dusze dziewczyn są połączone, dzięki czemu jako jedność stanowią Chimerę. To potężna “machina do zabijania”, która przeciwstawia się najazdowi Zjaw – dzikich kreatur przybywających do naszego świata zza tak zwanej zasłony. To mroczna przygoda singleplayer i jako ciekawostkę dodam, że głosu głównym bohaterkom użyczyła Stefani Joosten, znana z gry Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Kup Soulstice za 4,31 zł (zamiast płacić na Steam 142,99 zł)

Wounded – The Beginning (Ostatnie recenzje – 74% osób na Steam poleca grę)

Drugi tytuł z naszego zestawienia to mało znana produkcja mrożąca krew w żyłach. Jak czytamy na Steam, gra została stworzona przy zerowym budżecie, zatem tym bardziej doceniamy końcowy efekt. Wounded to gra survival horror, w której wcielasz się w rolę Tima, ojca odseparowanego od swojej córki Lisy. Rodzinę rozdziela sztorm na pełnym morzu, lecz akcja nie rozgrywa się na wodzie, lecz w przerażającym motelu Big Rokk. Deweloper zaznacza, że rozgrywka polega tutaj na podejmowaniu szybkich i dobrych wyborów, które pozwolą nam przetrwać koszmar.

Kup Wounded – The Beginning za 4,31 zł (zamiast płacić na Steam 31,99 zł)

Just Die Already (Ostatnie recenzje – 83% osób na Steam poleca grę)

Czas na totalne wariactwo, które zagwarantuje gra, za którą odpowiada od Symulatora Kozy. Zamiast wspomnianego zwierzaka, w Just Die Already wcielamy się jednak w… staruszka siejącego zniszczenie. Wcielamy się w emeryta, który zostaje wyrzucony z domu spokojnej starości. Jedyną możliwością, żeby tam wrócić, jest wykonywanie niebezpiecznych wyzwań i przeczesywanie otwartego świata w poszukiwaniu biletów gwarantujących opiekę emerytalną. Grę można podsumować jednym zdaniem – wszystko może Cię zniszczyć, a Ty możesz zniszczyć wszystko.

Kup Just Die Already za 4,78 zł (zamiast płacić na Steam 53,99 zł)

Enemy Front (Ostatnie recenzje – 81% osób na Steam poleca grę)

Ta pierwszoosobowa strzelanka osadzona w realiach II wojny światowej, wydana 10 lat temu, nadal warta jest uwagi. Nawet obecnie prezentuje się bardzo dobrze pod względem grafiki. Mamy tutaj 10-godzinną kampanię dla jednego gracza oraz kampanię online dla 12 osób. Dostajemy pełen arsenał uzbrojenia używanego w czasie II wojny światowej, a oprócz tego możemy prowadzić działania sabotażowe. Warto dodać, że środowisko jest zniszczalne, a walkę prowadzimy we Francji, w Niemczech, w Norwegii i w Polsce, podczas Powstania Warszawskiego.

Kup Enemy Front za 4,69 zł (zamiast płacić na Steam 71,99 zł)

Morbid: The Seven Acolytes (Ostatnie recenzje – 75% osób na Steam poleca grę)

Przekładamy trójwymiarowe tytuły czymś 2D, ale wysokiego sortu. Morbid: The Seven Acolytes kusi mrocznym klimatem, pikselową szczegółowością i brutalną rozgrywką. Można powiedzieć, że to takie “horrorpunkowe” RPG akcji w stylu Dark Souls, ale w wydaniu dwuwymiarowym i z widokiem z lotu ptaka. Gracz wciela się w ostatniego wojownika z Dibrom, który przez całe życie był przygotowywany do jednego – zniszczenia tytułowych siedmiu akolitów.

Kup Morbid: The Seven Acolytes za 4,31 zł (zamiast płacić na Steam 89,99 zł)

Blue Estate The Game (Ostatnie recenzje – 91% osób na Steam poleca grę)

Pora na kolejną grę, która dla wielu z Was może być ciekawym odkryciem. Mowa o tytule FPS typu rail-shooter, ale naprawdę genialnym i wypełnionym nie tylko akcją, lecz również absurdalnym humorem. Gra jest inspirowana komiksem o tym samym tytule autorstwa Viktora Kalvacheva, Znajdziemy tutaj dwa tryby rozgrywki. Pierwszy, fabularny, składa się z 7 pełnych adrenaliny misji. Drugi, zręcznościowy, to walka z czasem. Fajnie, że możemy pograć w dwie osoby na jednym ekranie. Blue Estate The Game posiada wsparcie dla klawiatury/myszy, kontrolera dla konsoli Xbox One i Xbox 360 oraz jest kompatybilna z pistoletami świetlnymi.

Kup Blue Estate The Game za 4,74 zł (zamiast płacić na Steam 46,99 zł)

Crash Time 3 (Ostatnie recenzje – 85% osób na Steam poleca grę)

W naszym zestawieniu tanich gier na Steam nie mogło zabraknąć szaleństwa na czterech kółkach. Jest nim Crash Time 3, wyścigowa gra zręcznościowa bazująca na popularnym serialu kryminalnym Cobra: Oddział Specjalny. Oprócz pościgów za terrorystami, w przerywnikach między nimi możemy przesłuchiwać złoczyńców, by wyciągnąć różne przydatne informacje do rozwiązania fabularnej zagadki. Łącznie dostajemy około pięćdziesięciu misji osadzonych w świecie o powierzchni blisko 32 kilometrów kwadratowych. To ponad 200 kilometrów dróg i autostrad do zjeżdżenia!

Kup Crash Time 3 za 4,31 zł (zamiast płacić na Steam 21,99 zł)

