Nowe informacje o Blade Runner 2099. Oscarowa gwiazda w obsadzie

Amazon Prime Video chce wydać na świat kolejny hicior, choć nie wiemy, jak długo przyjdzie nam jeszcze na niego czekać. Serialowa wersja kultowego science-fiction zapowiada się jednak coraz bardziej okazale.

Blade Runner 2099 z Michelle Yeoh

Pierwszy Łowca Androidów to jeden z najlepszych filmów science-fiction, a zarazem jeden z moich prywatnych najlepszych filmów ever. Sequel wydany po wielu latach mógłby okazać się totalnym niewypałem, gdyby nie to, że filmowcom jakimś cudem udało się spełnić pokładane w nich nadzieje. Blade Runner 2049 to naprawdę warte uwagi kino, a do tego utrzymane w duchu oryginału. Nic dziwnego, że doczekamy się kontynuacji.

Ta jednak będzie dość nieoczywista, bo mowa o serialu. Blade Runner 2099 zabierze nas kolejne lata w przyszłość, ale szczegóły scenariusza nie są na ten moment znane. Nie wiadomo także nic o jednej z postaci, w którą wcieli się znana aktorka z Oscarem na koncie. Przynajmniej oficjalnie.

Dowiedzieliśmy się, że w jedną z ról wcieli się Michelle Yeoh, czyli malezyjska aktorka, która zdobyła wielką sławę w Hollywood dzięki filmowi Wszystko Wszędzie Naraz, za który dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. To zarazem pierwsza aktorka pochodząca z Azji z tak kluczową nagrodą na koncie. Nic dziwnego, że dostaje coraz więcej filmowych i serialowych propozycji.

Jeśli jednak wierzyć insiderowi Danielowi Richtmanowi, będzie to serial skupiony przede wszystkim na kobietach w świecie Łowcy Androidów. Richtman “wyciekł” nawet logline produkcji. Zgodnie z tymi informacjami, główną rolę ma zagrać właśnie Yeoh, a towarzyszyć jej będzie kobieca replikantka.

W Los Angeles 2099 roku Cora przez całe życie uciekała, będąc kameleonem zmuszonym do przyjmowania wielu tożsamości. Aby zapewnić stabilną przyszłość swojemu bratu, przyjmuje ostatnią tożsamość i zostaje zmuszona do współpracy z Olwen, replikantką, która stoi w obliczu końca swojego życia. Oboje zostają wciągnięci w rozszerzający się spisek, który stanowi egzystencjalne zagrożenie dla miasta walczącego o odrodzenie. – czytamy w opisie fabuły

Blade Runner 2099 powstaje dzięki Amazon Prime Video. Będzie to serial limitowany platformy, za który odpowiada m.in. Silka Luisa (Lśniące dziewczyny) jako showrunnerka i producentka wykonawcza. Wiemy także, że pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Jonathan van Tulleken (Shogun), który również będzie jednym z producentów wykonawczych.

Źródło: Deadline