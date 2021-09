PS Plus wrzesień 2021 już oficjalnie. Co Sony przygotowało dla graczy?

Oferta PS Plus na wrzesień 2021 została oficjalnie ujawniona. W tym miesiącu graczy czekają 3 tytuły, które wielu z nich powinny przypaść do gustu.

Co ciekawe, potwierdził się ostatni przeciek, dlatego dla wielu omawiane w tekście gry nie będą niespodzianką. Myślę, że i tak było warto czekać, ponieważ w tym miesiącu graczy czekają naprawdę świetne tytuły. Te będą możliwe do przypisania do kont PSN już od 7 września (wtorek).

Oferta PS Plus na wrzesień 2021 – oto gry z zestawu

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Hitman 2 (PS4)

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Overcooked! All You Can Eat to tytuł dla PS5, który jest zbiorczym wydaniem pierwszej i drugiej części kanapowego gotowania. To gra imprezowa, w której zadaniem każdego jest przygotować określone posiłki. Produkcje wzbogacono o wsparcie dla rozdzielczości 4K. Zaznaczę, że pierwsza część została w 100% przeniesiona na silnik drugiej części.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Hitman 2, to bez wątpienia teraz będziecie mieli na to świetną szansę. Czeka Was masa zleceń, by ukatrupić na wyrafinowane sposoby zlecone Wam cele. Agentowi 47 nie zabrakło masy pomysłów na niekonwencjonalne zabójstwa, dlatego tym bardziej zachęcam sprawdzić tę produkcję.

Ostatnią z gier z PS Plus na wrzesień 2021 jest Predator: Hunting Grounds. To gra multiplayer, w której tytułowy łowca zmierzy się z grupą ludzkich żołnierzy. Tytuł nie jest jakimś wielkim starociem, a wręcz przeciwnie, bo premierę miał w kwietniu 2020 roku. Twórcy postawili na asymetryczność, co oznacza, że każdy z bohaterów ma inny zestaw umiejętności. Mimo to, zdecydowanie słabsi są ludzie, dlatego ich grupa musi ze sobą współpracować, aby mieć szanse pokonać Predatora.

A Wy co sądzicie o nowej ofercie gier z Plusa? Dajcie znać, a niebawem na Planecie Gracza powinno pojawić się kolejne hot or not. Ostatni nasz artykuł z tego cyklu znajdziecie w tym miejscu. Coś czuję, że w tym miesiącu nadchodzące produkcje spodobają się znacznie większemu gronu odbiorców niż w przypadku tytułów z sierpnia. O Overcooked i Hitmanie słyszał każdy, to samo raczej można powiedzieć o marce Predator.