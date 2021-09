Twórcy WW2: Bunker Simulator ogłosili wejście gry do wczesnego dostępu. Do dyspozycji graczy jest darmowe demo.

Dzisiaj wystartował wczesny dostęp w WW2: Bunker Simulator osadzonego w realiach drugiej wojny światowej. Jako dowódca musimy każdego dnia wykonywać ustalone odgórnie rozkazy, dbać o nasze miejsce obrony, ale także zarządzać członkami załogi. Oprócz walki z nacierającymi jednostkami wroga należy pamiętać również o głodzie, pragnieniu czy śnie. Tytuł nie ma jeszcze daty premiery, jednak możecie pobrać za darmo wersję demonstracyjną. Koniecznie zobaczcie poniższy zwiastun.

Tytułowa produkcja łączy w sobie elementy survivalu, strzelanki oraz akcji.

Jak już wcześniej pisałem, musimy dbać nie tylko o swoje zdrowie i podstawowe potrzeby organizmu, ale również naszych podwładnych. Nie zabraknie też walki z różnym typem przeciwników, zaczynając od zwykłych piechurów, po czołgi, a kończąc na samolotach. Chyba nie muszę wspominać, że wszystkich materiałów jest jak na lekarstwo? W końcu to wojna! Przemyślane wydawanie rozkazów podwładnym i umiejętne gospodarowanie dostępnymi zasobami to klucz do zwycięstwa. Gra kładzie spory nacisk na zarządzanie i planowanie, ale także analizowanie bieżącej sytuacji.

Wymagania sprzętowe do WW2: Bunker Simulator

MINIMALNE:

System operacyjny: Windows 7/8/8.1/10 (x64 x86)

Procesor: Quad Core Processor lub równoważny

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GTX 770 4 GB lub równoważna

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 5 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: DirectX

ZALECANE:

System operacyjny: Windows 7/8/8.1/10 (x64 x86)

Procesor: Intel Core i7-4790k (AMD Ryzen 7 1700)

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GTX 1080 lub równoważna

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 5 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: DirectX

I jak, zaciekawieni symulatorem zarządzania bunkrem? Jeśli tak, to możecie zgarnąć 15% rabatu na zakup pełnego tytułu.