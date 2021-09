DLC do Battlefield 1 za darmo do zgarnięcia na wielu platformach

Od dziś możecie otrzymać za darmo DLC do Battlefield 1 o nazwie „W imię cara” kompletnie za darmo. Sprawa dotyczy jedynie trzech platform, dlatego nie każdy będzie mógł nacieszyć się tym prezentem.

Dodatek „W imię Cara” dostępny jest tylko na Origin, PS Store i Microsoft Store. W tym z ostatnich sklepów widnieje informacja, że pozostały jedynie 4 dni na odebranie tego gratisu, dlatego tym bardziej radzę się pospieszyć.

Sporo osób powinno zainteresować się tym DLC, ponieważ sam BF1 był w ostatnim czasie rozdawany za darmo. Serwery gry odżyły, więc nie można mówić o braku ludzi do grania razem. Wróćmy jednak do samego dodatku i przyjrzyjmy się jego opisowi.

Dołącz do armii rosyjskiej i przenieś się na największy front Wielkiej Wojny. Szarżuj przez galicyjskie pola u boku legendarnych huzarów, weź udział w starciach na zamarzniętym archipelagu i walcz w zasypanych śniegiem wąwozach. Zapisz się w dziejach rewolucji i rosyjskiej wojny domowej, stając po stronie Białej Gwardii lub Armii Czerwonej w bitwie o panowanie nad Carycynem. – czytamy na stronie produktu w PS Store

W skład rozszerzenia wchodzi odpowiednio:

6 nowych map

11 nowych broni

3 kolejne pojazdy

Jeśli nie macie jeszcze tego rozszerzenia, a posiadacie grę na którejś z wymienionych platform, zachęcam zainteresować się przypisaniem go do konta. Radzę zrobić to jak najszybciej, by później ewentualnie nie przegapić tej okazji.