DoGRYwka – devkit PS5 do podawania pizzy, „GTA VI” odnalezione w trailerze GTA V i darmowe gry na Epicu

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Gracze doszukują się nawiązania do GTA VI w ostatnim trailerze next-genowego wydania „piątki”. Ciężko mówić o jakimś zbiegu okoliczności, choć i ten jest prawdopodobny. Mimo to, może to być ważna poszlaka.

Od dziś na Epic Games Store czekają na Was dwie kolejne, ciekawe gry do odebrania kompletnie za darmo. Między innymi znajdziecie tam symulator survivalu na stacji kosmicznej. Jak za darmo to warto, prawda?

Dziś został sprzedany na aukcji devkit PS5. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sprzedano go jako talerz do pizzy. Dlaczego? Więcej na ten temat przeczytacie w jednym z naszych dzisiejszych artykułów, a całą resztę znajdziecie poniżej.