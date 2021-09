Dwie darmowe gry czekają. Jedna z nich wystrzeli Was w kosmos

Na Epic Games Store czekają na odebranie dwie kolejne, darmowe gry. Tym razem prezenty posiadają zupełnie przeróżne klimaty. Co powiecie na połączenie wyścigu z ciągłą walką oraz FTL-a w 3D?

Od dziś każdy z Was może przypisać nowe gratisy do swojego konta. Macie czas do 23 września, do godziny 16:59. Radzę jednak zrobić to jak najszybciej, aby przypadkiem nie przegapić tej okazji. Przecież prędko raczej się nie powtórzy, prawda? No dobrze, co w tym tygodniu przygotował wujaszek Epic?

Pierwszą darmówką jest Tharsis z 2016 roku, w którym zadaniem graczy jest zajęcie się załogą stacji kosmicznej, której niekoniecznie pozostało sporo życia. Produkcja jest turową grą, gdzie niejednokrotnie będzie trzeba podjąć ciężkie decyzje. Te często wystawią na próbę kręgosłupy moralne grających, jednakże to z powodu naprawdę ekstremalnych sytuacji. W grze może dojść nawet do kanibalizmu, jeśli będzie to wymagane.

Drugą darmówką jest Speed Brawl (2018), w którym należy jak najszybciej zwalczyć przeciwników. Nie zabraknie walki z trudnymi do pokonania bossami. Całość została dopieszczona przepiękną, kreskówkową oprawą graficzną. Podoba mi się szczególnie design bohaterów, w tym ogromnego robota z cylindrem na głowie.

Już za tydzień gracze otrzymają tylko jedna grę. Czy jest może na sali jakiś fan symulatorów kolonizacji? Jeśli tak, to na pewno powodem do radości jest fakt, że od 23 września, od godz. 17:00 będzie można przypisać do swojego konta Aven Colony z 2017 roku.

Darmowe gry to coś, co kochają gracze. Jeśli nie chcecie przegapić takich okazji, zachęcam regularnie zaglądać do Działu Promocji. Znajdziecie tam również najlepsze oferty również na sprzęty gamingowe, DLC i nie tylko.