Twórcy Ghost of Tsushima Director’s Cut ułatwiają zdobycie jednego trofeum

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Na serwerach PlayStation pojawiła się aktualizacja Ghost of Tsushima Director’s Cut 2.10. Jeden z punktów listy zmian punktów powinien ucieszyć osoby zbierające wszystkie trofea w grze.

Patch notesy nie należą do tych najdłuższych. Mimo to, twórcy pomyśleli o kilku ważnych poprawkach. Od teraz zdecydowanie łatwiej będzie uzyskać trofkę Common Courtesy, która należy do zestawu wyzwań dotyczących dodatku Iki Island.

Jeśli mieliście problem z załadowaniem się zbroi samurajskiej, takie niedogodności nie powinny już mieć miejsca. Usunięto także wiele innych, nieokreślonych bugów.

Aktualizacja Ghost of Tsushima Director’s Cut 2.10 – lista zmian

Naprawiono błąd z ładowaniem zbroi samurajskiej

Dodano możliwość zdobycia jedwabiu od handlarza NG+

Usunięto wymóg Legendy z trofeum Common Courtesy

Różne, dodatkowe poprawki błędów i ulepszenia

Jak widać, rzeczywiście poprawek nie ma za wiele. Od premiery GoT w wersji reżyserskiej minął już prawie miesiąc. To tylko potwierdza, że twórcy na premierę dostarczyli dość dopracowany produkt, o czym świadczy m. in. sporo pozytywnych recenzji.

Ghost of Tsushima Director’s Cut zadebiutowało 20 sierpnia 2021 roku na konsolach PS4 i PS5. Gra zawiera podstawową edycję, rozszerzenie Iki Island oraz kilka usprawnień technologicznych, z których część jest dostępna tylko na next-genowym PlayStation.