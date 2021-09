W Diablo 2 Resurrected będzie co robić po premierze. Blizzard o nowej zawartości

Zbliżamy się do premiery Diablo 2 Resurrected i Blizzard co rusz raczy nas nowymi informacjami i zwiastunami. Tym razem deweloperzy odnieśli się do kwestii wsparcia gry po jej premierze.

Choć nie ma co liczyć na dodatki zmieniające podstawy rozgrywki, nie musicie się martwić o nowe przedmioty, zadania i eventy. Blizzard będzie rozwijał grę, ale póki co skupia się na dostarczeniu na rynek solidnej podstawy.

(W odniesieniu do popremierowego rozwoju gry – red. ) Zdecydowanie czekaliśmy na tego typu rzeczy. Mnóstwo rzeczy, które nie zmieniłyby niczego fundamentalnie, ale które można by po prostu dodać. Chcieliśmy zbudować mocne fundamenty, zanim zaczniemy uderzać w trzecią i czwartą warstwę (zawartości gry – red. ). Z pewnością mamy wiele pomysłów, ale teraz upewniamy się, że mamy dobrze przygotowaną podstawę gry. Odblokowaliśmy całą zawartość związaną z rankedami (drabinkami rankingowymi – red. ) i możemy to robić w trybie dla pojedynczego gracza i bez rankedów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, gdy gra wejdzie na rynek, jeśli chodzi o balans, nowe przedmioty i tak dalej. – komentuje deweloper Blizzard dla GameRant

Nie jest to też wielkie zaskoczenie. Gry hack and slash rozwijają skrzydła właśnie po debiucie i nic dziwnego, że nawet remake Diablo 2 otrzyma solidne, popremierowe wsparcie.

Jest jednak za wcześnie, aby Blizzard ujawniał szczegóły tego, co nadejdzie po wydaniu gry. Premiera zaplanowana jest na 23 września i to chwilę przed nią powinniśmy poznać więcej konkretów.