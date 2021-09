Świeży nabytek Sony dobrze wróży plotkom o nowym studiu PlayStation

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Do PlayStation dołączył właśnie bardzo doświadczony pracownik. Świeży nabytek Sony może sugerować, że firma zaczyna inwestować w azjatyckie produkcje.

Ogłoszono, że do Sony Interactive Entertainment dołączył właśnie Kiichiro Urata. Były prezes Capcom USA i Europe obejmie stanowisko wiceprezesa firmy oraz szefa działu rozwoju i relacji z partnerami z Japonii oraz Azji. Urata niedawno opuścił Capcom po 10 latach współpracy.

Takie transfery z reguły nie są też niczym nadzwyczajnym. W tym przypadku jednak ruch Sony pokrywa się z niedawnym przeciekiem. Zgodnie z ujawnionymi informacjami, Sony miałoby szykować zupełnie nowe studio w Japonii. Mieliby się w nim znaleźć deweloperzy z między innymi Konami, Square Enix i właśnie Capcom. Choć nadal nie mamy pewności, że przeciek jest prawdziwy, dołączenie Uraty do Sony zdaje się być bardzo istotną poszlaką.

Bierzmy jednak poprawkę na to, że Urata nie jest oficjalnie i bezpośrednio powiązany z żadnym konkretnym studiem Sony. Jak już wspominałem, odpowiada on za współpracę z deweloperami z Azji. Jeśli jednak japońskie studio faktycznie powstaje lub już powstało, Urata może być z nim w jakiś sposób związany. Póki co na powyższą teorię należy patrzeć ze sporym dystansem.