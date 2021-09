Co można odnaleźć pod Pustynią Arabską? Nowy gameplay z The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes

Zbliżające się The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes otrzymało nowy filmik z rozgrywki. Sprawdźcie, jak prezentuje się produkcja.

Do sieci trafił nowy gameplay z nadchodzącego The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes. W ciągu prawie 24 minut twórcy zaprezentowali wiele elementów rozgrywki, m.in. przerywniki filmowe, sekwencje z przeszukiwaniem lokacji, a także momenty, w których trzeba dokonywać wyborów. Fani serii raczej nie powinni być zaskoczeni. Szkielet gry pozostaje podobny jak w innych tytułach tego studia. Produkcja zadebiutuje 22 października bieżącego roku. Pojawi się na PC, PS4, PS5, XONE oraz Xbox Series S|X.

W najnowszej produkcji studia Supermassive Games gracz pokieruje losami kilku bohaterów. Tym razem akcja przenosi się do wojny w Iraku w roku 2003. Agentka CIA wraz z amerykańskimi żołnierzami otrzymuje misje zbadania podziemnego magazynu, w którym może znajdować się broń chemiczna lokalnych bojowników.

W wyniku pewnych wydarzeń okazuje się, że pod Pustynią Arabską znajduje się zapomniana sumeryjska świątynia. Na nieszczęście bohaterów wraz z odkryciem starożytnej architektury, budzą się krwiożercze potwory, które nie znają litości. Od tego momentu żołnierzom będą przyświecać dwa cele: wydostać się z jaskiń i przeżyć. Oczywiście od nas zależy, jak potoczy się dalej historia i komu uda się przetrwać. Bądźmy przygotowani na podejmowanie trudnych oraz wiążących decyzji.

Wymagania sprzętowe do The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes:

MINIMALNE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-3470 | AMD FX-8350

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 970, 4 GB | AMD Radeon R9 290X, 4 GB

ZALECANE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1070, 8 GB | AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB

Czekacie na tytuł? Jesteście fanami innych odsłon tego studia? Jeśli tak, to która gra jest Waszą ulubioną? Napiszcie w komentarzach!