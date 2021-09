Oto horror, w którym dopadnie Cię krowa, gdy podasz złe burgery klientom

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Rynek gier horrorowych już za niedługo otrzyma świetnie zapowiadającą się produkcję. Słyszeliście może o Happy’s Humble Burger Farm? W tym tytule możecie zostać zmasakrowani przez uroczą krówkę.

Wydawcą HHBF jest tinyBuild, które znane jest między innymi z serii Hello Neighbor. W tej grze zadaniem gracza jest sprostać oczekiwaniom wygłodniałych klientów jako pracownik na wieczornych zmianach w tytułowym fast foodzie. W przypadku wykonania trzech błędów maskotka firmy Skromna Jałówka Radość przyjdzie po Was niezwykle rozgniewana. Poniżej możecie zobaczyć jeszcze świeży trailer:

Widzę tutaj kilka inspiracji innymi grami typu horror ostatnich lat. Nie mogę oprzeć się poczuciu, że jest to trochę inny FNAF o zdecydowanie odmiennej dynamice rozgrywki. W grze nie zabraknie zagadkowej historii, do której gracze będą musieli dotrzeć. Przypadła mi do gustu dość specyficzna oprawa graficzna przypominająca pierwsze produkcje na silniku Source od studia Valve.

Twórcy przewidują premierę Happy’s Humble Burger Farm na czwarty kwartał 2021 roku. Gra ma zadebiutować na PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One i Xbox Series X|S. Warto wspomnieć, że autorzy przygotowali polskie napisy, co na pewno ucieszy wielu naszych Czytelników. Zachęcam do sprawdzenia dema HHBF, które odnajdziecie w tym miejscu.

