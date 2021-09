Pierwsze szczegóły Call of Duty 2023 już w sieci. Tak, dobrze przeczytaliście

Niech ktoś zatrzyma przecieki z Activision! Niedawno ujawniono konkrety przyszłorocznej odsłony CoD, a teraz pojawiły się pierwsze szczegóły Call of Duty 2023.

Za ujawnienie informacji odpowiada wiarygodny i niezastąpiony Tom Henderson. Słynny insider twierdzi, że tytuł zabierze graczy do semi-futurystycznego świata, choć ma on wypadać stosunkowo realistycznie.

Dodatkowo Henderson potwierdził, że za produkcję ma odpowiadać studio Treyarch. To akurat nie jest żadne zaskoczenie – zespół tworzył Black Ops Cold War, za Vanguard odpowiada Sledgehammer Games, a CoD 2022 ma rzekomo zostać wyprodukowane przez Infinity Ward. Treyarch jest następne w kolejce do Call of Duty 2023.

Wracając do settingu gry, nie zdziwię się, jeśli będzie przypominał to, co widzimy w Battlefield 2042. Niedaleka przyszłość z całkiem realistyczną historią brzmi jak coś, w czym Call of Duty dobrze by się odnalazło. Dodatkowo seria pokrywała już podobne klimaty. Nawet samo Treyarch rozwijało futurystyczne odsłony cyklu: Black Ops 2, Black Ops 3 i Black Ops 4. Studio ma więc doświadczenie w produkcji gier osadzonych w niedalekiej przyszłości.

Pamiętajcie jednak, że powyższe informacje to nadal plotki. Choć Tom Henderson to bardzo wiarygodne źródło przecieków, każdy może się pomylić lub otrzymać niedokładne doniesienia. Miejcie to na uwadze.