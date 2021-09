Tajemniczość i surrealizm to główne cechy INDUSTRIA. Premiera w tym miesiącu

Twórcy poinformowali o dacie premiery gry IDUSTRAI, której akcja rozgrywka się w równoległym świecie pod koniec Zimnej Wojny. Zagramy jeszcze w tym miesiącu.

Ogłoszono datę premiery gry INDUSTRIA, czyli strzelanki retro osadzonej w surrealistycznym świecie. Produkcja przenosi nas do roku 1989 dzień przed upadkiem muru berlińskiego. Będąc panią naukowiec o imieniu Nora, wyruszamy na poszukiwanie naszego kochanka. W wyniku różnych wydarzeń przenosimy się do równoległego i tajemniczego wymiaru do miasta Hakvik.

Obok brutalistycznej architektury spotkamy również futurystyczną technologię na czele z robotami. Nie zabraknie również elementów steampunk i dystopii. Naszym głównym celem jest odnalezienie ukochanego, ale przede wszystkim przeżycie w brutalnym świecie. Gra pojawi się 30 września bieżącego roku na PC (Steam, Epic Games Store oraz GoG). Niestety

Tytuł jest inspirowany grami z lat 2000, łącząc w sobie wciągającą fabułę z satysfakcjonującą walką. Deweloperzy skupili się na mechanice strzelania, aby ta była przyjemna i angażująca. Do dyspozycji otrzymujemy cztery bronie palne, a także broń białą, które wykorzystamy w walce z mechanicznymi przeciwnikami. Twórcy wyróżniają eksperymentalny soundtrack, ale także klimatyczny i tajemniczy świat przedstawiony. Deweloperzy nie zdradzili za wiele, aby nie zepsuć nam radości z odkrywania bogactwa uniwersum.

Wymagania sprzętowe do INDUSTIRA:

MINIMALNE:

System operacyjny: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bit (latest Service Pack)

Procesor: 3.2 GHz Quad-Core Processor

Pamięć: 6 GB RAM

Karta graficzna: Geforce GTX 1060 / Radeon RX 580 or equivalent

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni

ZALECANE:

System operacyjny: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bit (latest Service Pack)

Procesor: 3.2 GHz Quad-Core Processor

Pamięć: 12 GB RAM

Karta graficzna: Geforce RTX 2060 / AMD RX 5600 XT or equivalent

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni

Niestety gra nie została przetłumaczona na język polski. Nie znamy też ceny produkcji.