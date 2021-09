Karl Heisenberg pojawi się w nowym DLC do Resident Evil Village? Jest wskazówka

Aktor głosowy z Resident Evil Village zdradza, że może jeszcze współpracować przy jednym projekcie z inną aktorką znaną z cyklu RE.

Pojawiła się pewna poszlaka na temat przyszłych ewentualnych prac Capcom. W podcaście Awfully Irish Podcast jeden z aktorów głosowych wspomina o współpracy z innym aktorem. Oczywiście oboje występowali w cyklu RE, co może sugerować nowe odsłony lub pojawienie się ich postaci w dodatku do Resident Evil Village

Chodzi o Neila Newbon, który odgrywał Karl Heisenberg w RE, a także Nicholai Ginovaef w RE 3 Remake. Sugeruje on, że może jeszcze się pojawić we wspólnym projektem z Nicole Tompkins. Aktorka grała Jill Valentine w RE 3 Remake, a także Daniela Dimitrescu w najnowszej odsłonie serii. Jeśli to okaże się prawdą, to być może ujrzymy ponownie Heisenberga i Danielę Dimistrescu w nowym DLC.

Poznałem kilku naprawdę bliskich znajomych, z którymi uwielbiam ponownie pracować. Wiesz, Nicole i ja – nie możemy powiedzieć o pewnych rzeczach, ale to nie jest nasze pierwsze rodeo i może nie być ostatnie. Możemy mieć jeszcze jakieś inne gó$@&. Neil Newbon w podcascie Awfully Irish Podcast

Oczywiście nie mamy pewności, że chodzi o cykl RE, ale być może aktor ma na myśli dodatek do Resident Evil Village. Nie zapominajmy również, że są plotki o tworzeniu odświeżonej wersji RE4, a także edycji reżyserskiej do RE3. Miejmy nadzieje, że Capcom powiadomi fanów o swoich planach dotyczących serii.