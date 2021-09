Twórcy Ragnarok zdradzają, czemu kończą nordycką przygodę na drugiej grze

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

God of War Ragnarok zakończy nordyckie przygody Kratosa, co mocno zdziwiło niektórych graczy. Twórcy wytłumaczyli, dlaczego podjęli taką decyzję.

Reżyserzy z Santa Monica Studio, Cory Barlog i Eric S. Williams, udzielili wywiadu, w którym opowiedzieli o produkcji gier z Kratosem. Decyzję o zakończeniu rozdziału mitologii nordyckiej podjął sam Cory Barlog. Reżyser stwierdził, że skoro produkcja jednej gry (wliczając preprodukcję) zajmuje około pięć lat, stworzenie północnej trylogii trwałoby nawet do piętnastu lat. To o wiele za długo i deweloperzy nie chcieli zostawać na taki czas z jedną historią.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że wszystkie odsłony serii osadzone w mitologii greckiej były w produkcji przez łącznie 11 lat. W tym czasie ukazało się sześć gier z głównej sagi, wliczając w to odsłony na PSP i odejmując kompilacje portów oraz produkcję mobilną. Na kontynuację GoW z 2018 poczekamy przynajmniej cztery lata. To jasno pokazuje, że proces produkcji gier zdążył się mocno wydłużyć w ciągu ostatniej półtorej dekady. Nic dziwnego, że Santa Monica Studio nie chce ciągnąć jednej linii historii przez kolejne lata. Na zwieńczenie nordyckiej trylogii moglibyśmy poczekać nawet do 2026 lub 2027 roku. Choć historia byłaby wówczas bardziej rozbudowana i lepiej pokryłaby wszystkie wątki, ruch deweloperów z Santa Monica jest raczej zrozumiały.

Gdzie dalej powędruje Kratos? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Być może zakończenie God of War Ragnarok jasno zasugeruje nam, jak dalej potoczą się losy Ducha Sparty. Natomiast bardzo możliwe, że ponownie ruszymy w cieplejsze rejony świata. Warto jednak poczekać na oficjalne konkrety.