Możliwe, że Rockstar po cichu cenzuruje GTA V na nowej generacji konsol

Gracze zauważyli sporo ciekawych zmian w zwiastunie GTA V na konsole nowej generacji. Możliwe, że Rockstar Games cenzuruje nową wersję swojej produkcji.

Z wartych uwagi zmian, warto chociażby zauważyć brak pewnego plakatu. Pani w skąpym stroju wyparowała z pokazanego na zwiastunie pokoju, ale to i tak tylko jedna ze wskazówek dotyczących możliwej cenzury.

Dodatkowo gracze zauważyli, że z niektórych scen zniknęły butelki po piwie. Podobnych zmian jest zapewne wiele więcej. Niewykluczone, że niektóre zobaczylibyśmy dopiero po premierze. „Byśmy”, bo możliwe, że nie ma tu mowy o żadnej cenzurze gry.

Niektórzy wskazują, że Rockstar mogło usunąć nieodpowiednią zawartość tylko na potrzeby zwiastuna. Winny miałby być algorytm YouTube, który zmusiłby graczy do weryfikacji swojego wieku, aby mogli obejrzeć zwiastun. W efekcie materiał trafiłby do mniejszej liczby odbiorców.

Inni sugerują również, że brak plakatu może wynikać z faktu, że załączone wyżej porównanie dotyczy też wersji na PC. GTA V różni się oprawą zależnie od platformy i nie możemy wykluczyć, że brak lub obecność plakatu zależy od ustawień graficznych gry.

Pewne jest natomiast, że póki co nie ma sensu osądzać Rockstar. Jeśli gra faktycznie doczeka się zmian w treści, przekonamy się o tym dopiero w marcu przyszłego roku. No chyba, że deweloperzy odniosą się wcześniej do znalezisk graczy.