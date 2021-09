Graczy Switcha może czekać droższa subskrypcja, ale są też dobre wieści

Nintendo Switch Online w obecnej formie nie oferuje za wiele abonentom Pstryczka, co przekłada się na równie adekwatną, niską cenę. Jeden z insiderów twierdzi, że japoński gigant będzie mógł to w niedalekiej przyszłości zmienić.

NateDrake podczas ostatniego odcinka swojego podcastu podzielił się ze światem informacjami odnośnie wprowadzenia do switchowej subskrypcji gier z konsoli Nintendo 64. Obecnie NSO oferuje dostęp do biblioteki gier NES-a i SNES-a, a za sprawką tego samego insidera niedawno zaczęło się dyskutować o niepotwierdzonych jeszcze planach dodania też tytułów z Game Boy’a i Game Boy’a Color.

To, co zamierzam przedstawić, to fakt, że kiedy Nintendo 64 rzeczywiście pojawi się na Nintendo Switch Online, to pojawi się z wyższym poziomem cenowym – wersją premium Nintendo Switch Online, jeśli pozwolisz.

Kiedy moglibyśmy spodziewać się dodania do NSO gier z Nintendo 64? Według NateDrake’a nie byłoby to za szybko. Ten jednak spodziewa się, że ogłoszenie omawianej nowości mogłoby nastąpić w niedalekiej przyszłości.

Dałbym bardzo realistyczne prawdopodobieństwo, że stanie się to w bieżącym roku fiskalnym… ale to tylko przypuszczenie. Mam na myśli, że to przypuszczenie, ale wiecie, dowiemy się, jak już powiedzieliśmy, wrzesień to miesiąc ujawnień, rocznica samej platformy, więc miejmy nadzieję, że w tym miesiącu będziemy mieli jakieś wieści na temat Nintendo Switch Online, ale nie ma reguły, że musi się to pojawić w tym miesiącu.