Trailer GTA V na PS5 zawiera istotne nawiązanie do GTA VI – uważają niektórzy gracze

Gracze czekający na GTA VI wysnuli kolejną, ciekawą teorię. Według niektórych, hejtowany zwiastun next-genowego GTA V zawiera ważną wskazówkę.

Wszystko za sprawą tablic rejestracyjnych pewnego samochodu, który przewija się w zwiastunie. Widzimy na nich „6ISL890”, co miałoby przekładać się na „6 is a late 90’s”, czyli „GTA VI jest osadzone we wczesnych latach 90-tych”. Ciekawe, prawda?

Choć dla wielu osób będzie to kolejne szukanie wskazówek na siłę, trzeba przyznać, że teoria graczy jest całkiem sensowna. Tablice rejestracyjne mogą być oczywiście dziwacznym dziełem przypadku lub zwykłym żartem Rockstar. Znając jednak deweloperów z Gwiazdy Rocka, kompletnie bym się nie zdziwił, gdyby w zwiastunie GTA V ukryto zajawkę kolejnego Grand Theft Auto.

O osadzeniu gry w latach 90-tych plotkuje się od dłuższego czasu. Częściej wspomina się lata 80-te, ale dekada odstępu również ma sporo sensu – szczególnie w kontekście nowego wcielenia GTA Online.

Pamiętajmy jednak, że powyższa teoria to… no właśnie – teoria. Rockstar Games w dalszym ciągu milczy w sprawie GTA VI. Wątpię, aby w ciągu najbliższych miesięcy miało się to zmienić.