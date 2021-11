DoGRYwka – nowe GTA Trilogy wycofane ze sklepu, prawie perfekcyjny emulator PS2 i realistyczne trasy w GT7

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Najpewniej z powodu sporego niedopatrzenia w finalnych plikach GTA The Trilogy the Definitive Edition składanka gier została ściągnięta z oficjalnego sklepu Rockstar Games. Data Minerzy dotarli do naprawdę dziwacznych odkryć.

Najnowsza wersja jednego z najpopularniejszych emulatorów PS2 radzi sobie z każdą grą… prawie każdą grą, bo wyjątkiem jest stary symulator golfa. Mimo to, można mówić o niemałym sukcesie twórców.

Dyrektor Polyphony Digital podzielił się ze światem informacjami dotyczącymi tras w Gran Turismo 7. Okazuje się, że jego zespół skanował prawdziwe trasy specjalnymi skanerami laserowymi, aby odtworzyć je potem w produkcji. Te i pozostałe newsy znajdziecie poniżej. Życzymy spokojnego weekendu!