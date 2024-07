PS Plus sierpień 2024. Pożądane gry Essential i data ujawnienia oferty

Kiedy oficjalna oferta PS Plus Essential na sierpień oraz jakie gry na PS5 i PlayStation 4 typują tym razem gracze? Gdyby Sony spełniło te życzenia, wiele osób byłoby w siódmym niebie.

Zbliżamy się do oficjalnego ogłoszenia oferty PS Plus sierpień 2024 dla najniższego progu usługi. W obecnym miesiącu Sony nie popisało się i niektórzy gracze poczuli się oszukani i okradzeni. Cóż, oby w przyszłym nie było aż tak wielkiego zawodu, choć znając życie, zawsze znajdą się chętni do narzekania.

Kiedy oferta PS Plus Essential na sierpień?

Jeśli nie możesz się już doczekać ogłoszenia nowości w PS Plus na przyszły miesiąc, długo nie musisz czekać. Sony przedstawi szczegóły na oficjalnym blogu PlayStation po najbliższym weekendzie. Stanie się to w środę 31 lipca, około godziny 17:30. Od razu opublikujemy wieści na naszej stronie. Jeśli chodzi o dostęp do wówczas ujawnionych gier, będziemy mogli je pobierać od pierwszego wtorku miesiąca, czyli od 6 sierpnia.

Standardowo, wraz z dodaniem nowości do katalogu Essential, te z obecnego miesiąca zostaną wycofane. Kto z Was zapomniał dodać obecne gry do swojej biblioteki, niech nie zwleka i nadrobi zaległości. Tutaj pisaliśmy, ile miejsca na dysku konsoli zajmują poszczególne gry.

Jakich gier na PS5 i PS4 w PS Plus chcą gracze?

Jak co miesiąc, gracze z forum Reddit starają się odgadnąć gry z nadchodzącej oferty Essential. Tym razem żadna z propozycji szczególnie nie wybija sie ponad inne, jeśli chodzi o liczbę głosów. Jednak dosyć często w przewidywaniach społeczności pojawiają się takie oto produkcje:

Dead Space Remake

Suicide Squad

Sonic Frontiers

Musimy przyznać, że gdyby takie gry stanowiły nową ofertę PS Plus, byłoby naprawdę świetnie. Zwłaszcza Dead Space Remake stałby się łakomym kąskiem. To bardzo dobrze oceniany tytuł, będący odświeżeniem kultowej gry, który przenosi nas do prawdziwego koszmaru rozgrywającego się na kosmicznym statku górniczym USG Ishimura.

Źródło: Reddit, opracowanie własne