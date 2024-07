55 gier na Steam w promocji do 16 zł. Tylko dobrze oceniane tytuły

Poszerzamy nasze zestawienie gier na Steam w promocji o kolejne 10 tytułów. To bardzo dobrze oceniane produkcje – te bardzo znane oraz takie, które mogą Cię zaskoczyć swoim istnieniem.

[Aktualizacja] – 25 lipca 2024

Jeśli przejrzeliście wczoraj nasze zestawienie 45 gier do 15 zł i nic dla siebie nie znaleźliście, to dokładamy do listy kolejne 10 tytułów z dobrymi ocenami na Steam. Przejrzeliśmy pułap cenowy 15-16 zł i oto, co z niego polecamy.

Gry na Steam w promocji. Dziesiątka w cenie 15 zł z groszami

Soul at Stake

Pewnie mało kto słyszał o Soul at Stake, dlatego postanowiliśmy wyróżnić na początek właśnie ten tytuł, by zwrócić na niego Waszą uwagę. Gra jest survival horrorem, w którym z jednej strony mamy czteroosobową grupę, a z drugiej samego diabła. Ci pierwsi skuszeni bogactwem musieli przehandlować swoje dusze i teraz tego żałują. Jeśli wcielimy się w jednego z nieszczęśników, będziemy musieli albo współpracować z pozostałymi, albo na własną rękę zebrać wszystkie pieczęcie, wygonić demona i uciec z przeklętego miejsca. Gracz wcielający się w diabła bawi się z kolei w polowanie. Możemy albo czekać, aż “po nas przyjdą”, albo likwidować graczy z drużyny przeciwnej z ukrycia bądź w otwartej konfrontacji.

Yakuza: Like a Dragon

Markę Yakuza zna natomiast każdy, ale nie każdy jest do niej przekonany, bo to “japońszczyzna”. Przymknijcie jednak na to oko, ponieważ Like a Dragon to naprawdę świetna zabawa pełna akcji oraz walki, choć skonstruowanej w niecodziennym stylu. Wcielamy się tutaj w bohatera, który po 18 latach niesłusznej odsiadki za kratkami wraca do rodzinnej miejscowości, gdzie zostaje zdradzony przez swoich dawnych towarzyszy.

Trail Out

Z dodanej do zestawienia “dziesiątki” warto zwrócić uwagę również na Trail Out, czyli wybuchowe wyścigi z rozbudowanym systemem zniszczeń. Mamy tutaj klasyczne wyścigi, ale i tryb fabularny czy rywalizację typu demolition derby. Fajnie wypadły też minigry polegające na katapultowaniu kierowcy. Łącznie deweloperzy przygotowali 8 różnych dyscyplin, w którym można się sprawdzić.

Na kolejnych podstronach znajdziecie jeszcze 45 gier Steam w promocji, które kosztują od około 5 do maksymalnie 14 zł z groszami!