Oficjalna data premiery Rainbow Six Extraction. Niektórzy pograją za darmo

Ubisoft niedawno ujawniło przypadkiem ostateczną datę premiery Rainbow Six Extraction. Teraz wreszcie przyszła pora na oficjalne ogłoszenie terminu debiutu nadchodzącej strzelanki.

Gra oficjalnie ukaże się się 20 stycznia na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X oraz S. Wydawca poinformował również, że tytuł zadebiutuje w niższej niż standardowa cenie: na PC zapłacimy 190 złotych, a na konsolach 230 złotych.

Co więcej, mamy dobre wieści dla graczy, którzy chcą sprawdzić ten tytuł ze znajomymi. Gra otrzyma Buddy Pass, czyli przepustkę pozwalającą na udostępnianie dostępu do produkcji znajomym. Jeśli kupicie grę, otrzymacie dwa żetony BP, które możecie rozdać bliskim, a ci zagrają dzięki nim za darmo przed 14 dni. Muszą jednak pobrać wcześniej próbną wersję gry i przyjąć zaproszenie do wspólnej zabawy dzięki tokenom Buddy Pass.

Ubisoft udostępniło też nowy materiał z rozgrywki Rainbow Six Extraction. Możemy przyjrzeć się w nim obecnym w grze operatorom, a także sprzętowi i paru innym szczegółom gry. To kolejny odcinek z serii prezentacji produkcji, którymi regularnie raczy nas Ubisoft. Jeśli czekacie na ten tytuł, warto się zapoznać.