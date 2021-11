GTA The Trilogy The Definitive Edition może zyskać nawet do 85% więcej FPS-ów dzięki DLSS

Wczoraj odbyła się oficjalna premiera GTA The Trilogy The Definitive Edition. Posiadacze wydania na komputerach osobistych mogą zyskać znacznie więcej FPS-ów, jeśli zainwestowali w karty graficzne z serii RTX.

O korzyściach technologii DLSS mogliście przeczytać już niejeden raz na Planecie Gracza. Dzięki niej gry wideo zyskują znacznie więcej FPS-ów dzięki generowaniu klatek w niższej rozdzielczości, a potem „domyślaniu się”, jakby wyglądały w tej docelowej. Odświeżona trylogia GTA może prawie podwoić ich liczbę, jeśli zostanie uruchomiona w grze.

Jeśli grasz w PC i posiadasz kartę graficzną GeForce RTX – w komputerze stacjonarnym lub laptopie, możesz doświadczyć Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition z NVIDIA DLSS, które zwiększa wydajność nawet o 85%. – czytamy na stronie NVIDIA

Co jak co, ale nie da się nie przyznać, że nie robi to wrażenia, choć GTA The Trilogy The Definitive Edition jest odtworzone na kilkuletnim już Unreal Engine 4. Szkoda tylko, że nie pokuszono się o wsparcie dla AMD FidelityFX Super Resolution, czyli rozwiązanie konkurencji firmy NVIDIA. Jest to dość podobna technologia, jednakże nie wymaga specjalnego układu GPU i każdy z twórców może ją zaimplementować bez ponoszenia żadnych opłat. Być może zostanie to dodane w przyszłości, aczkolwiek na ten moment nic na ten temat nie wiadomo.