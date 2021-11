Wściekli na słabe nagrody w Wiedźminie 3? Oto mod na sowitą zapłatę za questy

W grze Wiedźmin 3: Dziki Gon zdarzają się misje, które posiadają nieproporcjonalnie mało wartościowe nagrody względem ich trudności. Oto modyfikacja, dzięki której 3 z nich stały się znacznie lepsze.

Autorem tego moda jest Osuirof, który po prostu doskonale rozumie ból wielu graczy trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii. Ten wziął pod swoje programistyczne dłuto zadania, które według niego po prostu wymagały stosownej zmiany w statystykach przedmiotów będących zapłatą za ich wykonanie.

Tak jak ~95% innych ludzi, niektóre przedmioty „nagradzające” za questy rozczarowały mnie i zdenerwowały. Stąd ten mod.

Na razie tylko trzy przedmioty, z tych trzech questów:

Towarzysze broni: Skellige,

Mistrz płatnerstwa,

oraz Miecze i Pierogi. – pisze Osuirof na stronie swojej pracy

Za powyższe zadania gracz zyskuje odpowiednio dwa miecze i zbroję. Niestety, nie należą one standardowo do najsilniejszych, dlatego warto zainteresować się omawianą modyfikacją. Przykładowo ten ostatni z przedmiotów zyskuje o 46 więcej punków, a także jeden dodatkowy slot na wybrany buff. Oprócz tego otrzymuje również 13% odporności na krwawienie, 30% odporności na obrażenia zadawane przez potwory i 23% odporności na obrażenia od żywiołów.

Modyfikację QRII – Quest Reward Items Improved możecie pobrać stąd.

Choć to fanowskie rozszerzenie należy do tych nieco mniejszych, bez wątpienia jest niezwykle przydatne. Na łamach PlanetaGracza.pl nie brakuje tekstów dotyczących takich modów do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Przykładowo w tym miejscu znajdziecie poprawkę do miecza Pani Jeziora. Po instalacji zrobicie z tej broni jeszcze lepszą „maszynkę do zabijania”.