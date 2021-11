Twórcy Fallout: New Vegas mają pracować nad detektywistycznym RPG. Do tego nowa gra fantasy

Microsoft ma naprawdę wiele gier w przygotowaniu. Wydawca milczy jednak na temat wielu projektów, ale w sieci zaczęły pojawiać się nowe przecieki na ich temat, w tym dotyczące kolejnego dzieła od twórców Fallout: New Vegas.

Twórcy genialnego Fallout: New Vegas zabiorą nas w XVI-wieczną przygodę kryminalną, a studio Compulsion szykuje opowieść w klimacie „southern gothic”.

Nowa gra od twórców Fallout: New Vegas

Gigant z Redmond nie zwalnia tempa. Microsoft dopiero co wydał Forzę Horizon 5, a zaraz premiera Halo Infinite. Kolejny rok zapowiada się równie obiecująco, co końcówka bieżącego. Oczywiście nie tylko Bethesdą człowiek żyje (Starfield!), gdyż wydawca posiada imponujący zestaw talentów.

Za sprawą nieocenionego Jeza Cordena poznaliśmy rzekome szczegóły na temat kolejnych gier, nad którymi pracują studia Microsoftu. Wiemy, że Obsidian, czyli twórcy Fallout: New Vegas mają pełne ręce roboty, a „młode talenty” z Compulsion mierzą wysoko.

Zacznijmy może od tego pierwszego. Obsidian rzekomo pracuje nad wieloma pozycjami, z czego jedna tworzona jest w podobnym procesie produkcyjnym, co gry indie. Piecze nad nią sprawuje zaledwie około 12 osób, którym przewodzi projektant Josh Sawyer (wspomniane New Vegas i Pillars of Eternity). Gra wzorowana jest na Disco Elysium – stawia na fabułę i konwersacje, a nie na walkę. Projekt roboczo nazwany został „Pentiment”.

W grze mamy wcielić się w XVI-wiecznego detektywa, który musi rozwikłać zagadkę morderstwa. Mamy mieć rzekomo bardzo dużą dowolność, a nawet zła dedukcja nie spowoduje, że skończymy grę za wcześnie. Pojawią się „rewolucyjne”, dotąd niewidziane elementy gameplayu, ale istnieje szansa, że deweloperzy wytną je z ostatecznej wersji gry, jeśli te się nie sprawdzą.

Gotyckie fantasy z Głębokiego Południa

Project „Midnight”, źródło: Windows Central

Drugą pozycją jest „Project Midnight” od Compulsion, czyli twórców mieszanie przyjętego We Happy Few, które jednak imponuje rozwiązaniami artystycznymi i wizją świata. W „Midnight” wcielimy się w bohaterkę przemierzającą mroczny świat fantasty. Gra zaprezentuje historię dorastania w wydaniu inspirowanym amerykańskim Głębokim Południem. Pojawią się potwory przypominające na myśl klimat „southern gothic”, czyli podgatunek gotyku, wyraźnie zainspirowany południowymi stanami USA.

Osobiście przypominam, że są to (choć wiarygodne) niepotwierdzone doniesienia, do których należy podchodzić ze sporą dozą dystansu.