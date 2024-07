Nowe gry za darmo na Steam to dziki FPS, horror dla wielu graczy i jeszcze więcej. Pobierajcie już teraz

Spokojnie, jest w czym wybierać, choć nie wszystkie pozycje wyglądają równie atrakcyjne. Mimo wszystko każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy preferuje gry grozy z nastawieniem na rozgrywkę w kooperacji, czy też futurystyczne nawalanki z ciekawie zarysowanym światem. Zebraliśmy najnowsze premiery tego tygodnia na platformie Valve, dostępnie w formie gier za darmo.

Gry za darmo na Steam – 24 lipca 2024 roku:

Od czego by tu zacząć… Może od tytułu, który ze wszystkich wygląda najciekawiej pod względem oryginalności i kreatywności, a także potencjalnego budżetu? Invention 5 to nieco staroszkolny FPS stawiający na dynamiczną akcję, w której walczymy z wieloma przeciwnikami; okazjonalnie także i z bossami. Wygląda nieźle, ma w sobie taką ciekawą cząstkę retro, a do tego jest za darmo!

Z kolei Mortuar jest kolejnym multiplayerowym horrorem przeznaczonym do rozgrywki w kooperacji. Dość powiedzieć, że to kolejna wariacja na temat Phasmaphobii, czyli szalenie popularnego tytułu w szukanie i łowienie duchów. Do wykorzystania znajdziemy szereg różnego rodzaju wyposażenia. Wraz ze znajomymi będziemy więc szukać duchów i demonów, a następnie próbować ogarnąć cały ten bazjel.

Jeśli lubicie horrory, jest tu jeszcze inna ciekawa premiera, czyli D.N.A: Do Not Answer. Trafimy do opuszczonego, pogrążonego w mroku szpitala, opętanym przez “mroczną obecność”. Narracyjna przygoda oferuje podobno dopracowany system dźwięku (który ma przerażać do szpiku kości) oraz wiele różnych zakończeń.

Źródło: Twitter