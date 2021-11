Znamy termin pokazu Starfield. Nowe informacje o modach i tworzeniu postaci

Bethesda co rusz podrzuca nam nowe informacje na temat Starfield. Nadchodzące RPG zapowiada się ciekawie i słynny deweloper, Todd Howard, podrzucił kolejne konkrety.

Deweloper potwierdził, że gra doczeka się kolejnego pokazu już latem 2022 roku. Przed nami więc jeszcze ponad pół roku czekania na kolejną prezentację najnowszej produkcji Bethesdy.

Howard potwierdził również, że gra otrzyma pełne wsparcie modów na premierę. Bethesda nie zamierza ograniczać swoich fanów, którzy przedłużają życie jej tytułów.

Planujemy mieć pełne wsparcie dla modów, tak jak w przypadku naszych poprzednich gier. Nasza społeczność moderów jest z nami od 20 lat. Uwielbiamy to, co robią i mamy nadzieję, że jeszcze więcej osób zrobi z tego karierę.

Zdradzono również pierwsze szczegóły kreatora postaci, choć tych nie ma zbyt wiele. Todd Howard jest podekscytowany systemem tworzenia bohaterów, ale nie ujawnił wielu konkretów poza tym, że przygotowano podwaliny pod możliwość wyboru własnych zaimków w grze.

Jestem bardzo podekscytowany tym, co zespół zrobił z tworzeniem postaci. Wliczając w to wybór tła (fabularnego – red. ), umiejętności, itp. Możesz również wybrać swoje zaimki, a my nagraliśmy wszystkie odpowiednie dialogi, aby wesprzeć ten wybór.

– napisał w innym wątku