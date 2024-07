Trzy genialne funkcje w nowej aktualizacji PS5. Sony zapowiedziało zmiany

Niedawno zadebiutowała nowa aktualizacja PS5, ale Sony nie wzięło wolnego. Firma zapowiedziała kolejną łatkę, która powinna trafiać do klientów systematycznie od dzisiaj.

Aktualizacja PS5 z pokaźnymi zmianami i nowościami

Na razie mówimy niestety o wersji beta nowego firmware’u, która już od dzisiaj będzie dostępna dla części graczy. Reszta powinna nieco uzbroić się w cierpliwość, ale w najbliższym czasie łatka najpewniej trafi również do wszystkich klientów. No dobra, ale co w zasadzie w niej znajdziemy?

Przede wszystkim trzy zupełnie nowe możliwości, które powinny znacząco przełożyć się na komfort korzystania z konsoli. Pierwszą przewidziano dla fanów grania na słuchawkach, w tym dla posiadaczy dedykowanego sprzętu Sony, czyli Pulse Explore i Pulse Elite. Pojawi się możliwość tworzenia dedykowanych profili dźwięku 3D. Każdy ma przecież inny układ ucha, co też firma chce wykorzystać. Nowe narzędzie umożliwi przeprowadzenie kilku testów, które mają pozwolić lepiej dopasować ustawienia dźwięku pod indywidualnym kątem.

Kolejna nowość to możliwość wybrania funkcji Remote Play dla konkretnych użytkowników. Dzięki temu sami zdecydujemy, kto z mieszkańców naszego gospodarstwa domowego (lub w zasadzie również poza nim) może skorzystać z opcji gry zdalnej. Niby proste, ale w niektórych przypadkach wydaje się wręcz kluczowe, więc dziwi, że jeszcze takiej funkcji nie było.

Finalnie dostaniemy adaptacyjne ładowanie kontrolerów. Dotyczy to nie tylko DualSense, ale również i kontrolerów PSVR 2 oraz Access. Ładowanie adaptacyjne pomaga oszczędzać energię, dostosowując czas zasilania kontrolera na podstawie poziomu naładowania baterii.

Aktualizacja w wersji beta trafia do pierwszych graczy już dzisiaj. W najbliższym czasie zapewne dostęp otrzyma większa liczba odbiorców.

Źródło: PlayStation