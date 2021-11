Promocje dnia – laptopy gamingowe od 3949 zł, pre-order Dying Light 2 taniej i przecena na telewizor do konsoli

Po krótkiej przerwie wracamy z najświeższymi promocjami dzisiejszego dnia! Dziś mamy coś dla posiadaczy konsol, entuzjastów laptopów oraz pre-order Dying Light 2 w niższej cenie.

Przypominamy, że wymienione tu oferty ważne są w chwili opublikowania tego newsa. Poniżej znajdziecie szczegóły na temat promocyjnych cen!

Laptopy gamingowe od 3949 zł

W Media Expert trwa właśnie specjalna wyprzedaż „limitowanych okazji na laptopy”. W ramach wydarzenia da się znaleźć niższe ceny za naprawdę niezły sprzęt. My (a w zasadzie nasz dział „Promocje„) wybraliśmy dla Was te związane ze sprzętem gamingowym.

Pre-order Dying Light 2 za 162,79 zł

W CDkeys czasami pojawiają się oferty na tańsze klucze do gier, które dopiero mają wyjść. Tym razem oferta dotyczy tańszego pre-orderu na Dying Light 2: Stay Human od polskiego Techlandu.

Telewizor do konsoli

Co jak co, ale Samsung potrafi wypuścić naprawdę świetne modele telewizorów. Najciekawiej z pewnością prezentują się te, które wydają się wręcz stworzone do konsoli. W końcu 4K i odświeżanie na poziomie 120 Hz powinno zagwarantować naprawdę komfortowe warunki.

Poniżej znajdziecie więcej wartych uwagi ofert z dzisiaj, na przykład tańszy kooperacyjny shooter GTFO, szereg ciekawych peryferiów dla graczy i Personę 4 niemal o połowę taniej:

Zapraszamy również do naszego działu „Promocje” po więcej świetnych ofert.