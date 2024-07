W The Elder Scrolls V: Skyrim zagracie już naprawdę wszędzie. Gra weszła do popularnej usługi

Jedna z najpopularniejszych gier RPG w historii, czyli The Elder Scrolls V: Skyrim zawitała do nowej usługi. Tym razem produkcja pojawiła się w NVIDIA GeForce NOW, dzięki czemu posiadacze gry będą mogli uruchomić ją nawet na niekompatybilnym sprzęcie – ot, choćby na starym Maku, laptopie bez karty graficznej czy nawet na Google Chromecast.