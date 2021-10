DoGRYwka – trailer Hazard Zone z BF2042, cudny cosplay Ellie z TLoU2 i przeklinający Misialt z Rivii

Do sieci trafił nowy trailer trybu Hard Zone z gry Battlefield 2042. Zapowiada się na to, że ten dedykowany jest graczom lubującym współpracę. Potwierdziło się na jego temat kilka poprzednich przecieków.

Odnaleźliśmy dla Was kolejny, wyjątkowy cosplay z The Last of Us 2. Rosyjska modelka wcieliła się w Ellie, a same fotografie przedstawiają w większości kojarzone przez wielu sceny z drugiej części.

Fani serialu Wiedźmin od Netflixa, wypatrzyliśmy też genialny gadżet nawiązujący do postaci Geralta. Co powiecie na pluszaka z jego wizerunkiem, który cały czas przeklina? Wymienione wyżej newsy oraz wszystkie inne z dzisiaj znajdziecie w liście poniżej.