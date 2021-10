Ten mod do Wiedźmina 3 mógłby śmiało robić za darmowe DLC

Wiedźmin 3 dostał kolejną wartą uwagi modyfikację. Tym razem Geralt może założyć nowy zestaw rynsztunku, inspirowany Novigradem. Wyjaśniamy, jak pobrać i zainstalować moda.

Geralt i tak ma pełne ręce roboty w Wiedźminie 3. W końcu musi biegać po świecie i zbierać zgubione bądź schowane przez poprzednich właścicieli elementy rynsztunku.

Wiedźmin 3 dostał zbroję z Novigradu

W Wiedźminie 3 mamy do zebrania wiele różnych elementów ekwipunku – od „zwykłych” nudnych mieczy będących w zasadzie kawałami żelastwa, aż do legendarnego wyposażenia pochodzącego z różnych cechów wiedźmińskich. Nie da się ukryć, że w endgame wielu z nas zebrało już większość interesującego nas wyposażenia. Dlatego też warto zainteresować się fanowskimi modyfikacjami.

Nowy mod mógłby śmiało robić za darmowe DLC wypuszczone do gry przez CD Projekt RED. Fan o nicku Zoltikrys postanowił wypełnić pewnego rodzaju „dziurę” w i tak bogatym systemie wyposażenia.

Zauważyliście, że w grze praktycznie każdy region posiada swój charakterystyczny ekwipunek? Znajdziemy elementy zbroi tożsame ze stylem danej krainy, ale nigdzie nie ma niczego związanego z Novigradem. I choć nie jest to „region” sensu stricto, to i tak to jedna z najważniejszych lokacji nie tylko w grze, ale w ogóle w całym wiedźmińskim uniwersum. Dlatego cieszy, że ktoś pomyślał, aby stworzyć novigradzki zestaw zbroi.

Twórca zaznacza, że opierał się nie tyle na stylu Novigradu, ile chciał zadbać, aby nowy zestaw odpowiadał stylowi Geralta. Oparł się więc luźno na opisach zbroi wiedźmina z książek, a także inspirował pozostałymi elementami wyposażenia łowców potworów. Dzięki temu nowa zbroja wydaje się elegancka i śmiało mogłaby robić za kolejną szkołę wiedźmińską.

Autor zaznacza, że w przyszłości chce udostępnić inne warianty wyposażenia, ale nie obiecuje, że kiedyś powstaną. Jeżeli interesuje Was nowa zbroja – znajdziecie ją pod tym linkiem. Wystarczy wypakować pliki do folderu z DLC do gry. Zbroję w grze znajdziemy u Hattoriego w Novigradzie.