Darmowa gra o zemście zombie i sympatyczny bonus czekają na Epic Games Store

Epic Games Store ponownie obdarowuje graczy bonusami. Choć w pierwszej kolejności może się wydawać, że czekają Was dwie darmowe gry, niestety, jedna z nich jest dodatkiem do Paladins.

Aby odebrać nowe prezenty od wujka Epica, należy do 21 października, do godz. 16:59 zalogować się na swoje konto i przejść do sekcji z darmowymi grami. Jak co tydzień rekomenduję zrobić to od razu, aby ewentualnie o tym nie zapomnieć. Każdemu może się zdarzyć, prawda?

Pierwszym z podarunków jest Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, które zadebiutowało na PC w 2005 roku. Od tego czasu minęło praktycznie 16 lat, ale uwierzcie mi, że warto dać szansę temu tytułowi. Wcielacie się w nim w Edwarda Stubblefielda, który zostaje zamordowany przez ojca swojej dziewczyny. „Na szczęście” dostajecie drugie życie jako zombie, a Waszym celem jest zemszczenie się na swoim mordercy. Gra to tytuł FTP, który oferuje także tryb kooperacji na wspólnym ekranie, co na pewno wielu tylko skłoni do sprawdzenia.

Drugim prezentem jest Epic Pack do znanych Paladinsów. Ten odblokowuje cztery postacie (Androxus, Raum, Tyra i Ying) oraz po jednej skórce do każdej z nich (Exaited Androxus, Subjurgator Raum, Baroness Tyra i Snapdragon Ying). To świetna okazja szczególnie dla nowych graczy tej gry, ponieważ od razu dostaniecie bohatera na każdą z dostępnych ról.

Już za tydzień na Epic Games Store zgarniecie Among the Sleep – Enhanced Edition, czyli horror z widokiem FPP. Tytuł ukazuje perspektywę małego dziecka uwięzionego w koszmarze. W sam raz na zbliżający się sezon halloweenowy.

Jeśli nie chcecie przegapić takich okazji jak darmowe gry, zachęcam zaglądać regularnie do Działu Promocji. Codziennie znajdziecie tam m.in. darmówki, a także najlepsze oferty na gry, akcesoria i konsole oraz wiele więcej.