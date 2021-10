Pierwszy zwiastun trybu Zombie w Call of Duty Vanguard. To nie koniec dzisiejszych atrakcji

Call of Duty Vanguard również dostanie tryb Zombie. Za jego opracowanie odpowiadają mistrzowie walki z nieumarłymi, czyli Treyarch. Dostaliśmy pierwszy trailer.

„Ej, to wygląda naprawdę nieźle!” – pomyślałem po zaledwie 2-minutowej prezentacji. Nie ma co ukrywać, że twórcy wiedzą, jak zrobić ciekawy tryb z (nie)umarlakami.

Zombie w Call of Duty Vanguard na oficjalnym materiale

Call of Duty Vanguard zapowiada się na zaskakującą produkcję będącą niejako pomostem między „nowofalowym” Modern Warfare, a „oldschoolowym” Black Ops Cold War. Tym razem ponownie dostaniemy tryb zombie. Odpowiada za niego nie kto inny jak samo Treyarch, czyli tak naprawdę mistrzowie walki z nieumarłymi.

Choć zwiastun wyciekł zaledwie parę godzin przed zaplanowaną na dzisiaj prezentacją, możemy teraz obejrzeć go z oficjalnego źródła i w godnej jakości. Jest to tak naprawdę ten sam materiał, jaki wcześniej pojawił się przez przypadek w reklamie YouTube. Ponownie możemy obejrzeć nazistowskiego generała wzywającego zastępu piekielnych pomiotów do pomocy w zdobyciu kontroli nad światem.

Klasycznie już graczom przyjdzie wcielić się w zbawców, którzy będą musieli przedzierać się przez fale nieumarłych i wykonywać konkretne zadania. Na razie nie znamy więcej szczegółów. Oficjalny profil Call of Duty na Twitterze ogłosił, iż „druga część” pokazu odbędzie się o godzinie 19:00.

Poniżej znajdziecie nowy trailer z muzyką Billie Elish i w jakości HD. Nie powiem, że całość przypomina mi początki zombie w serii, więc może dostaniemy klimatyczny powrót do przeszłości.