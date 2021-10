Forza Horizon 5 na nowych, przepięknych screenshotach. Nie każcie mi dłużej czekać na premierę

Forza Horizon 5 wygląda zjawiskowo. Nowe screeny powodują, że coraz trudniej jest doczekać się tego 9 listopada, gdy gra w końcu ujrzy światło dzienne.

Najnowsza Forza może okazać się jedną z tych gier wyścigowych, które sprawiają najwięcej czystej frajdy. Z pewnością może w tym pomóc przepiękna grafika.

Forza Horizon 5 na nowych screenach wygląda obłędnie

Nie da się ukryć, że gry nie samą grafiką żyją. Z drugiej strony prawdą jest, że to właśnie wszelkiego rodzaju wyścigowe produkcje (i lotnicze – tak, Microsoft Flight Simulator, na ciebie patrzę) są jednymi z najładniej wyglądających gier na rynku. Forza może jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę.

Zresztą – zobaczcie sami. Najnowsze obrazki z gry przedstawiają różne tereny, na jakie natrafimy w naszym rajdzie po Meksyku. I tak naprawdę nieważne czy to pustynia, czy las deszczowy – wszystko wygląda naprawdę pięknie.

Przypomnijmy, że gra zaoferować ma największy świat w historii cyklu. Tym razem trafimy do Meksyku, gdzie czekają na nas zróżnicowane lokacje – pustynie, małe wioski, lasy deszczowe, duże miasto, a nawet wysoko położony szczyt wulkanu. I gracz będzie mógł zwiedzić to wszystko za sprawą setek samochodów.

Wsiądziemy nie tylko do nowoczesnych aut, ale będziemy mogli też pokierować klasycznymi furami czy pojazdami historycznymi, co jest standardem serii, ale tutaj zapewne zostanie rozwinięte o kolejne, wspaniałe auta. Oczywiście wszystko to w ramach trybu dla jednej osoby, jak i multiplayera.

Gra ukaże się już 9 listopada na XSX|S, XONE i PC. Od dnia premiery dostępna będzie do ogrania w ramach subskrypcji Xbox Game Pass.